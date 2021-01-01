Гости всех возрастов оценят эту выпечку

Даже странно, почему пончики у нас - редкость. В общепите их совсем мало предлагают, хотя с кофе, какао они просто прелесть. Да и дома хозяйки предпочитают готовить оладьи, пирожки, печенье. Пончики сквозь это разнообразие, видимо, пробиться не могут. Восстановим справедливость.

Часть пончиков покрыли пудрой, часть - шоколадной глазурью / Фото Ирины ПАРХОМЕНКО

Собственно, с точки зрения технологии пончики - не выпечка. Их жарят во фритюре. Готовят дрожжевое тесто с большим количеством сдобы, и качество теста в этих изделиях все определяет. Пончики для нас пекла Ирина, рецепт ею был найден на одном из кулинарных аккаунтов в Instagram и неоднократно опробован на практике. Так что не сомневайтесь. Пробуйте.

Дрожжи, сухие или сырые, высыпать в теплое молоко, перемешать и отставить в сторону. В другой миске соединить размягченное сливочное масло, яйца, сахар, смешать до однородности, взбивать не нужно. Добавить дрожжевую массу, еще раз перемешать. Подогреть молоко. Всыпать к массе со сдобой половину порции муки, перемешать, добавить молоко. Потом всыпать остальную муку. Вымесить тесто окончательно. Можно использовать миксерные насадки-крюки, можно вручную. Тесто слегка прилипает к рукам. Миску смазать маслом, переложить в нее тесто, закрыть пищевой пленкой, оставить на час в тепле, тесто увеличится в объеме в 2-2,5 раза. Разделить затем его на 2-3 части. Раскатать каждую заготовку до толщины 1-1,5 см. Вырезать пончики вырубкой - специальной формой с отверстием в центре. Если такой нет, пользуйтесь посудой разного диаметра: вырезайте лепешечку большой чайной чашкой, а центр ее выбирайте рюмкой. Из кругляшей-серединок получаются прекрасной формы баурсаки.

Оставьте заготовки на полчаса, чтобы хорошенько подошли. Раскалите растительное масло в казане. Ирина предупреждает: опускайте туда пончики очень аккуратно, чтобы руками их не осадить. Жарить до золотистого оттенка с обеих сторон. Вынимать на бумажные полотенца, чтобы лишний жир впитался. Сахарной пудрой посыпать, когда остынут. Иначе пудра растает.

Ирина часть пончиков покрыла шоколадной глазурью, для чего шоколад распустила в горячем молоке. Под занавес несколько советов от нее тем, кто будет готовить пончики впервые.

- Не стоит торопиться смешивать все ингредиенты, пока не убедишься, что дрожжи «живые» - запузырились, издают характерный приятный запах. У меня, например, сырые дрожжи оказались неактивными, сухие тоже пришлось открывать сначала одну упаковку, потом другую, - говорит она, - когда месишь тесто руками, оно очень липучее. Большой соблазн подсыпать муки. Но это может чересчур уплотнить тесто. Я спасаюсь тем, что беру на руки понемножку масла, сливочного или растительного. Еще помогает специальный широкий кондитерский шпатель, им собираю тесто со стола. Долго его не месите. Дойдет в чашке. И помните, сырых дрожжей нужно вдвое больше, чем сухих по рецепту.

Ингредиенты

Мука - 370 г, сахар - 80 г, мягкое сливочное масло - 40 г, яйцо - 1 шт., сухие дрожжи - 7 г, молоко для разведения дрожжей - 30 г, молоко для замешивания теста - 175 г, растительное масло для жарки - 300 г.