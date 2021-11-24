О правилах досвечивания рассады зимой и весной

Не за горами начало посева цветочных культур с длительным периодом вегетации, таких как, например, эустома, а солнца сейчас катастрофически не хватает. Тоненькие всходы тянутся вверх и падают. Необходимо продлить световой день, чтобы избежать этой проблемы.

Синий и красный спектры фитоламп - самые необходимые для роста и развития растений

Продвинутые дачники и цветоводы заботливо организовали досвечивание своих растений специальными фитолампами. Их легко выдают окна, излучающие в темное время розовато-сиреневый или яркий белый свет. Какие источники света лучше подходят для подсветки растений, чтобы они чувствовали себя комфортно и не вытягивались?

Если не сильно углубляться в законы физики, то нужно знать, что солнце излучает свет разного цвета: красный, желтый, синий, зеленый и др. Все эти спектры складываются в тот свет, который мы видим. Но не все спектры действуют одинаково на растения. Известно, что наиболее важными для процесса фотосинтеза являются красный и синий спектры. Благодаря им семена прорастают, активно идет процесс редукции новых клеток и фотосинтеза растений. Красный спектр направляет растение вверх, стимулирует вертикальный рост рассады, при этом под воздействием синего спектра клетки не вытягиваются, а растение становится более коренастым с толстым стеблем, мощной листвой и развитой корневой системой.

Разновидностей фитоламп несколько: люминесцентные, зеркальные, натриевые и светодиодные. В отличие от традиционной лампы накаливания, которая имеет в своем излучении преимущественно желтый и зеленый спектры, мало влияющие на вегетацию, фитолампы не выделяют большого количества тепла, не вызывают ожогов на листьях. Они достаточно энергоэкономные и имеют длительный срок службы.

При выборе ориентируйтесь по маркировке на упаковке и самих лампах

Для использования в комнатных условиях наиболее удобны люминисцентные (теплого или холодного свечения) и светодиодные фитолампы (биколор), в которых производители используют одновременно два спектра в различном сочетании. Узнать, какой свет излучает лампа, можно с помощью нанесенной на нее или упаковку обозначения.

На растения лучше всего влияет синий спектр с длиной волны 445 нм и красный - 660 нм. Поэтому обращаем внимание на следующие значения: синий спектр в пределах 400-510 нм, или 6400 К, красный спектр - 630-660 нм, или 2700 К. Если указана температура света около 4000 К, значит, такая лампа в равных пропорциях излучает оба эти спектра, она наиболее подходит для подсветки рассады.

Вторым показателем при выборе лампы является ее мощность, которая также указывается на упаковке. При размещении рассады на подоконнике требуется одна лампа мощностью 15 Вт на каждые 50 см площади. Таким образом, на метровый подоконник необходимо установить 2 лампы мощностью 15 Вт.

Чтобы подсветка работала эффективно и не рассеивалась по сторонам, важно, чтобы лампа располагалась непосредственно сверху над горшком или контейнером и на нужной высоте. Для фитоламп минимальная высота 15 см до появления всходов, затем постепенно увеличивая по мере роста до 40-60 см.

Досвечивать зимой желательно и комнатные цветы

Немалую роль играет продолжительность досвечивания растений. Заблуждение, что рассаду надо подсвечивать круглые сутки. Для любых растений необходима и темная фаза в развитии. В среднем продолжительность светового дня должна составлять не менее 12 часов. Есть более светолюбивые культуры, например томаты, которым и 15 часов будет в радость, есть мирящиеся с непродолжительным досвечиванием до 12 часов, как капуста. Опытные огородники советуют подсвечивать по схеме: 3-4 часа утром (с 6.00) + дневной естественный свет + 3-4 часа вечером (с 18.00). Разумеется, в пасмурные дни подсветку не стоит выключать и днем.

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