Об открытом колодце на аллее, напротив дома № 45 по ул. Амангельды, сообщила «НГ» жительница Костаная Ксения РЕБИК. Она часто гуляет по этой аллее с собакой и на днях заметила перевернутую крышку колодца.

Ул. Амангельды, 45. Опасный колодец расположен рядом с детским садом в центре города / Фото Ксении РЕБИК

- Перевернутая крышка приоткрывает колодец примерно на треть, - рассказала Ксения. - Колодец открыт прямо напротив детского сада. Рядом парковка, откуда идут родители с детьми. Здесь же гуляют и взрослые, которые тоже могут угодить ногой в открытый колодец.

На фото, которое сделала Ксения Ребик, видно, что колодец открыт довольно сильно. В него запросто может угодить нога взрослого человека, не говоря уже о детях.

Присоединяйтесь!

Если вы увидели колодец без крышки, сообщите об этом в редакцию «НГ» по тел.: 53-69-95, 53-51-51, на WhatsApp 8-747-907-57-92, по адресу ng@ng.kz, на сайте www.ng.kz. Также можно позвонить в ГКП «КТЭК» по тел.: 57-68-63, 51-37-35, в ГКП «Костанай-Су» по тел.: 22-25-00, в РДТ АО «Казахтелеком» по тел.: 57-31-25, 57-31-26, 57-31-45 или в службу оперативного реагирования отдела ЖКХ акимата Костаная по тел. 109.

Мы опубликуем фотографию опасного места и выясним, какой коммунальной службе принадлежит колодец. Вместе мы сделаем город безопаснее!