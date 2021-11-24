О свалке возле дома № 95 по пр. Аль-Фараби сообщила жительница Костаная Гульнар АБДРАШЕВА.

Пр. Аль-Фараби, 95. Свалка возле контейнера образовалась из старой мебели

- До этого мы наблюдали, как соседи выносили старые стулья, кресла, - пояснила она. - Их в силу маленьких размеров забрали сотрудники ТОО «Тазалык-2012». Но недавно на свалку выбросили старый диван! Такой огромный предмет старой мебели, конечно, не под силу вывезти коммунальщикам, поэтому он стоит по сей день. Причем рядом с контейнерами проходит дорога, на которую этот диван слегка заходил. Слава богу, его кто-то подвинул впритык к задней стенке мусорки.

Читательница назидательно добавила, что не будет называть фамилию соседей и даже номер их квартиры. Надеется, что люди прочитают, узнают себя в газете и сами все поймут.

Ул. Баймагамбетова, 169. За две недели свалку рядом с подъездом полностью не убрали

Свалку рядом с подъездом дома № 169 по ул. Баймагамбетова, о которой «НГ» писала две недели назад, убрали... к другой стороне подъезда. Теперь грязной посуды с правой стороны мусорного контейнера нет, зато с его левой стороны остались старые обои и коробки.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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