Что должен точно знать бизнес о порядке празднования

Это будет второй Новый год в условиях ковидной пандемии. Но если 2020-й провожали при полном запрете дружеских посиделок в кафе и ресторанах, то сейчас ситуация все-таки иная. С карантинными ограничениями, но корпоративы разрешены. Сфера общепита готовится к ним. Подробности по теме (особенно работу мониторинговых групп) обсудили недавно на площадке региональной палаты предпринимателей Костанайской области.

Можно, но не больше 70

Там провели заседание Комитета по вопросам сферы услуг регионального совета по защите прав предпринимателей. Организаторы заявляли, что в онлайн-режиме к заседанию присоединились более ста хозяев заведений общепита. В ноябре они уже начали принимать заказы на новогодние корпоративы, правда, без предоплаты и без всякой уверенности, что таковые состоятся. Поэтому первое, что запросили, - официальное подтверждение, что собирать людей на праздник можно.

- Имеется постановление № 44 по работе с проектом Ashyq, к нему есть изменения от 20 октября текущего года, внесенные постановлением № 47, которое, в свою очередь, имеет приложение № 5 «Критерии деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте Ashyq при наличии зеленого статуса». И первый пункт его оговаривает, что допускается проведение банкетов в желтой зоне при заполняемости до 50%, но не более 70 посадочных мест. Таким образом, на проведение новогодних банкетов запрета нет, но есть ограничения. Костанайская область в желтую зону вошла, будем надеяться, что это стабильно, - сказал заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Владимир НЕЧИТАЙЛО.

Он перечислил все условия заполняемости залов и время работы для разных зон, в том числе красной. Четко прозвучал ответ на вопрос по поводу больших залов: даже если мест в них 250-300, в условиях желтой зоны не может быть более 70. Спрашивали даже о том, следует ли считать в этом количестве приглашенных для поздравления Деда Мороза и Снегурочку, певцов, танцоров. Нечитайло посоветовал ориентироваться на постановление, читая его буквально: сказано «не более 70 посадочных мест», значит, учитываются только посетители.

Ashyq как возможность

Когда обсуждали банкетную тему, само собой разумелось, что делают это участники проекта Ashyq. Общепит, который принимает посетителей, не используя механизм сканирования их ковидного статуса, работает до 20 часов. О вечерних праздниках там, следовательно, речи нет.

В Костанайской области подавляющее число заведений в названном проекте участвуют. Правда, то входят, то выходят.

- С апреля 2021 года, когда в области стартовал проект, 5 184 участника получили QR-коды, сведения о таких объектах размещены на сайте акимата Костанайской области. Там же информация о лидерах проекта и об участниках, которые временно исключены. Вообще, вышли из проекта по разным причинам 23 предприятия. Больше всего участников зафиксированы в торговле, общепите и госорганах, - сообщил начальник отдела сопровождения проектов РПП Костанайской области Роберт ЮСУПОВ. - Но выгрузки разработчиков свидетельствуют, что многих из-за отсутствия регистрации посетителей из проекта исключают на неделю-две. За период с 18 по 31 октября, например, в Костанайской области было исключено около 2 000 участников. От руководителей заведений было немало звонков по этому поводу. Хорошо, что беспокоятся, выясняют. Администраторы проекта не исключают, что могли быть какие-то технические сбои. Разбираются. И по итогу разбирательств становится ясно, что у большинства исключенных реально причина одна - «нулевой чек-ин». И весь негатив оттого, что сотрудники заведения просто не обращают внимания на статус клиентов. Последняя выгрузка тоже достаточно неутешительная, с 1 по 14 ноября. 206 лидеров и 693 аутсайдера.

Предприниматели жаловались на то, что регистрация клиентов на разных платформах иногда не учитывается в статистике чекинов. Ранее звучали претензии по поводу плохой интеграции Ashyq с информационной базой Минздрава, того, как работает режим охранника в этом приложении.

- Мы доносим все эти проблемы до службы техподдержки, - ответил Юсупов, - четыре острых вопроса сейчас отрабатываются. Разработчики просят терпения и понимания.

Лидер проекта - это статус. Его можно получить, увеличивая количество регистраций. Бонусы за это весьма существенные (смотрите таблицу). А смысл этого, как и вообще Ashyq для бизнеса, по словам Юсупова, в том, что это сегодня при всех болезнях роста этого проекта - единственный способ «работать дольше и принимать большее количество клиентов».

Критерии для лидеров прописаны в постановлении № 44, в 6-м приложении к нему. Они зависят от сферы деятельности и населенного пункта. Что касается общепита, то для заведений с площадью зала до 100 кв. м условия лидерства в проекте Ashyq такие: для областных центров и городов областного значения свыше 200 фиксаций за 2 недели, для райцентров и иных населенных пунктов - более 100 фиксаций за две недели.

Регистрация обязательна

Конечно, на совещании речь шла и о работе мониторинговых групп. В условиях моратория на проверки для субъектов МСБ их проверки единственные, которые разрешило государство. До недавнего времени функционал их был размыт.

- На сегодняшний день деятельность мониторинговых групп урегулирована. Утвержден алгоритм действий должностных лиц при принятии мер за нарушение карантинных ограничений, в которых четко регламентировано, что могут проверять мониторинговые группы, а также внесены обязанности по регистрации их рейдов с утверждением списка лиц, которые входят в мониторинговые группы, - сообщил начальник отдела Палаты предпринимателей Ренат ДАУЛЕТПАЕВ.

Акты о назначении мониторинга обязательно должны регистрироваться на электронной платформе infokazakhstan.kz. Там же размещается актуальная информация о членах мониторинговой группы. Акт о назначении проверки должен содержать сгенерированный QR-код, пользуясь которым предприниматель может убедиться на сайте в том, что мониторинг легитимен и ведут его люди, которые имеют на это право.

Что имеют право проверять группы? Соблюдение режима работы объекта, соответствующее карантинным ограничениям, соблюдение запрета на проведение массовых мероприятий, социальное дистанцирование, соблюдение масочного режима, а также лимит численности посетителей.

В начале проверки предпринимателю руководитель группы обязан показать распечатанный акт о назначении проверки либо его демонстрируют на дисплее смартфона, планшета.

Предприниматель из Затобольска заявила, что не смогла считать код с предъявленного ей акта, нужная страница на сайте не открывалась, при этом в акте было написано, что группа состоит из трех человек, а пришло четыре. Она спрашивала, имеет ли она право в таком случае не допускать проверяющих на объект?

- Если данные, отраженные в акте, относительно членов группы не соответствуют действительности, можете, - ответил заместитель директора РПП Самат САДВАКАСОВ, - вообще, если возникли сомнения в правомерности действий группы, вы можете обращаться в мобильные группы прокуратуры, которые есть в каждом районе. В состав их входят и члены палаты предпринимателей. Контакты есть на сайте прокуратуры области и на сайте НПП.

Однако по указанному случаю понадобились дополнительные пояснения. Начальник отдела НПП Юсупов обратил внимание участников встречи на то, что сканировать код в акте нужно не камерой и не в приложении, о котором говорила предприниматель, а обычным считывателем кодов, который и приведет запрос не просто на сайт infokazakhstan.kz, а на актуальную страницу с регистрацией акта и текущим списком участников группы. Проблема в том, что, вероятно, сами члены группы были не в курсе этого. Не смогли помочь хозяйке кафе правильно отсканировать код. Решено было в ближайшее время провести в палате специальное совещание для руководителей мониторинговых групп.

Их, кстати, немало. Только в Костанае - 7, работает в них около 30 человек. За все время своей деятельности они проверили 2 098 объектов, выявили 144 нарушения, по результатам их проверок было наложено штрафов на 24,3 млн тенге.

Будьте взаимно вежливы

Кто ведет мониторинг? Сотрудники акиматов. Работников санитарной службы в группах нет. А полицейские есть. Но их главная функция - охранять общественный порядок, не допускать физического воздействия на проверяющих. А еще именно они собирают на месте материал по нарушениям и ведут их видеофиксацию. При этом, говорилось на совещании, проверяющие не имеют права прерывать мероприятие, потому что это означает, что они препятствуют ведению бизнеса. То есть выключать музыку, препровождать гостей в другие помещения нельзя. Кричать, ругаться, выталкивать проверяющих хозяевам тоже нельзя. На совещании стороны призывали друг друга к взаимной вежливости.

При этом администратор ресторана вправе узнать статус проверяющих, обязать их пройти сканирование по Ashyq. Статус должен быть зеленым.

Предпринимателей также интересовало, как выбираются объекты мониторинга. Как получается, что одни заведения проверяют постоянно, а другие нет.

Проверяют по графику, который утверждает заместитель акима Костаная, пояснила руководитель отдела предпринимательства и сельского хозяйства акимата Костаная Илона ТИМОШЕНКО.

- А в выборе объектов помогают звонки граждан в службу iKomek-109, - сказала она, - еще очень информативны социальные сети. Там выкладывают сведения о том, что где-то состоится грандиозная дискотека или открывается очередной ночной клуб. Молодое поколение любит делиться селфи. Упор на такие вещи делаем.

Еще отрабатываются звонки на номер 102. Даже если они анонимно сообщают, что какое-то кафе нарушает карантин, полиция реагирует, говорилось на совещании.

Предприниматели уточняли, не будет ли в новогодние дни ослабления мониторинга. Ответ получили отрицательный.

Условия работы общепита в проекте Ashyq