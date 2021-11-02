В октябре 2021 года подписчики, проживающие в Костанае, сообщали о том, что свежие номера «Нашей Газеты» приносят им с большим опозданием либо вообще не приносят.

Заместитель директора КОФ АО «Казпочта» Кайрат САГАДИЕВ пояснил по этому поводу:

- В ответ на ваше письмо № 47 от 02.11.2021 г. сообщаем, что по данной ситуации было проведено разбирательство, указанные факты подтвердились.

Данная ситуация сложилась в осенний период, была проведена реорганизация структуры территориального деления обслуживаемых участков между ГОПС г. Костаная, что внесло определенную временную путаницу в доставку ППИ.

Острой проблемой, влияющей на данную ситуацию, являются имеющиеся вакансии почтальонов, что негативно сказывается на работе почтовых отделений.

Обращаемся к вам с просьбой оказать нам в рамках сотрудничества безвозмездную помощь в виде размещения объявлений в вашей газете о вакансиях почтальонов в почтовых отделениях г. Костаная.

Исходя из вышесказанного, приносим свои искренние извинения за сложившуюся ситуацию и принесенные неудобства, надеемся на взаимопонимание и долгое сотрудничество.

Объявления о вакансиях почтальонов опубликованы в газете «Твой шанс» 23 ноября и в «Нашей Газете» 25 ноября. Надеемся, что это поможет филиалу «Казпочты» решить проблему своевременной доставки прессы нашим читателям.