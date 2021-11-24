Как я приобщался к современному ЗОЖ-течению под названием «микрогрин»

Что такое маленькое и зеленое, живет на подоконнике? Нет, это не тля на комнатных цветах, а радующая глаз хмурой осенью микрозелень - молодые ростки различных культур, которые готовы к употреблению в пищу при высоте не более 5-7 см. Вся фишка в том, что на начальном этапе роста растений в ростках аккумулируется большое количество полезных витаминов и микроэлементов. Есть такую зелень не только вкусно, но и полезно, особенно при нарушении обмена веществ, для улучшения иммунитета, профилактики различных хронических заболеваний.

«Заряд бодрости» на утреннем бутерброде в зимнее время будет кстати

Увлечение микрогрином не новое, но все больше завоевывает популярность и... подоконники наших домов с поздней осени и до самой весны. Ведь выращивание микрозелени под силу даже далекому от агрономии человеку. Оно не требует много сил, средств и специальных знаний по агротехнике. Не нужны и громоздкие рассадные ящики, дополнительная подсветка, удобрения и стимуляторы роста. От посева до сбора урожая проходит всего неделя, и всей энергии, заложенной в маленьком семени, будет достаточно для роста.

Что можно сеять на микрозелень? Больше всего для этого подходят быстровсхожие и неприхотливые культуры: листовая горчица, редис, редька, различные виды капусты, базилик, горох, чечевица, свекла, подсолнечник, руккола, кресс-салат, а также злаковые пшеница и овес. Каждая из этих культур уже в фазе семядольных листочков будет иметь свой неповторимый вкус. Из-за содержания токсичных веществ не годятся для быстрого проращивания пасленовые культуры (томаты, перец, баклажаны), а также фасоль.

Посев микрозелени - процесс проще простого

Для посева используются не какие-то специальные сорта и гибриды, а самые обычные для открытого грунта. Наверняка у многих дачников от прошедших огородных сезонов остались семена, которые выкинуть жалко, а снова посеять сомнительно. Вот их и можно использовать для огорода на окне. У меня из таких оказались остатки семян различных сортов редиса и капусты. По паре пачек самых недорогих семян докупил еще, чтобы хватило засеять целый приготовленный контейнер. Единственное условие: посевной материал не должен быть покрыт яркой разноцветной оболочкой - фунгицидом тирамом.

Никакой предпосевной подготовки не проводил. Но, если вы сомневаетесь в чистоте семян, во избежание загнивания и быстрого развития плесени перед посевом семена на 20 минут можно замочить в растворе пищевой соды (одна четвертая часть чайной ложки на стакан воды) или в розовом растворе перманганата калия (марганцовка).

В качестве емкости я использовал чистые прозрачные пластиковые контейнеры с крышками, которые остались от каких-то продуктов. Подойдут и специальные рассадные теплички и даже поддоны от цветочных горшков, высотой около 5 см. Один из контейнеров наполнил слоем в 1,5 см рыхлого торфогрунта для рассады, а второй - косметическими ватными дисками. В каждом из этих наполнителей есть свои преимущества. На торфогрунте всходы получаются мощнее, растут быстрее, а на вате они не загрязнены землей.

Поверх грунта и ваты равномерно рассыпаю семена. Советую не смешивать разные культуры вместе, так как каждая из них имеет свои сроки прорастания, высоту и размер всходов. Хорошо увлажнив из пульверизатора, закрываю емкости крышками (можно пленкой или стеклом) и ставлю на теплый, светлый подоконник.

Спустя неделю молодые ростки уже можно стричь и употреблять в пищу

Ежедневно опрыскивая посевы, уже буквально через день можно увидеть появившиеся из семян хвостики корешков. Редис выскочил как угорелый и рос буквально на глазах. Это оказалось очень любознательным процессом и для детей, наблюдавших за «растишками». Через 5 дней его ростки уже можно есть, а капуста росла чуть дольше.

Срезанные ножницами и промытые чистой водой ростки, мы попробовали на завтрак, положив на бутерброд. Чувствуется легкий полуострый привкус редиса и хруст свежей зелени. Хороша микрозелень и для украшения овощных салатов, вторых блюд и приготовления соусов. Коллеги, оценив такую «зеленуху» с шашлыком, сразу же обзавелись подобным контейнером с посеянным редисом.

Вместо магазинной зелени любой салат можно украсить микрозеленью

Учитывайте, что цикл выращивания микрозелени составляет одну неделю, поэтому посев новой «грядки» придется делать довольно часто, примерно раз в 7 дней. Но это позволит вам всю зиму иметь экологически чистый и витаминный продукт на подоконнике.

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