Делаем полезнее привычное блюдо

Никто не помнит уже, почему у нас мясо, запеченное с картошкой, майонезом и сыром называется «по-французски». Наш повар, исповедующий принципы ПП (правильного питания), оставил в своем блюде все лучшее из традиционного рецепта и дополнил его.

Белое куриное мясо было порезано горизонтальными ломтиками и отбито. Курятину сложили в миску. И к ней, кроме соли и перца, было добавлено яйцо, которое здесь исполняет роль мягкого маринада. Через полчаса курятина была уложена на противень, застеленный пекарской бумагой. Дальше по рецепту следовало покрыть ее репчатым луком, но наш повар его не любит, поэтому слой пропустил. Мясо было закрыто кольцами томатов, на них распределилось несколько ложек сметаны (майонезу наше суровое «нет»). А завершающим слоем стал тертый голландский сыр. Блюдо запекалось полчаса при 180 градусах, пока сыр не стал золотистой корочкой.

Примечание. Совет для тех, кто, как наш GG, не любит лук в блюдах. Для повара это, безусловно, печаль. Но выход есть. Очистите луковицу, приморозьте ее, натрите на терке, щедро сдобрите мясо. Перед запеканием кашицу с кусков удалите. Лука, таким образом, не будет, но сок его мясо пропитает, внесет нужную вкусовую ноту.