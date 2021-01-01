Куда пойти с 25 ноября по 1 декабря
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной театр кукол
ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39
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27 ноября,
12.00
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«По щучьему велению», В. Шутяев, сказка
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28 ноября,
12.00
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«Медвежонок Рим-Тим-Ти», Я. Вильковский, сказка
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Областной казахский театр драмы им. И. Омарова
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
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26 ноября,
18.30
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«Қазақтар», Қ. Ысқақ, Ш. Құсайнов, историческая драма
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28 ноября,
17.00
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«Темір қатын», Ш. Башбеков, комедия
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Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса),
54-76-24 (администратор)
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25 ноября,
19.00
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«Одного кто знает?», Б. Швайгер, монодрама
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26 ноября,
18.30
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«Сирена и Виктория», А. Галин, лирическая комедия
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27 ноября,
12.00
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«Как Кощей женился», Ю. Боганов, сказка
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27 ноября,
17.00
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«Наша Камшат», С. Офицерова, документально-драматическая композиция. Премьера
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28 ноября,
12.00
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«Приключения озорных мышат», В. Крюковский, сказка
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28 ноября,
18.30
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«Наша Камшат», С. Офицерова, документально-драматическая композиция. Премьера
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Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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До конца месяца
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Выставка работ участников республиканского конкурса «Жас толкын - 2021»
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До конца месяца
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«Просторы родного края» - выставка по итогам проекта «Пленэр-2021»
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Костанайская областная универсальная научная библиотека им. Л. Н. Толстого
ул. Алтынсарина 111,
тел.: 50-03-54, 50-06-71
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В течение месяца
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Выставка работ обучающихся и педагогов художественной школы им. А. И. Никифорова «Лучший портрет моего соотечественника»
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