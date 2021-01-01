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Куда пойти с 25 ноября по 1 декабря

Потехе - час!

 

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39

27 ноября,

12.00

 

«По щучьему велению», В. Шутяев, сказка

28 ноября,

12.00

«Медвежонок Рим-Тим-Ти», Я. Вильковский, сказка

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

26 ноября,

18.30

«Қазақтар», Қ. Ысқақ, Ш. Құсайнов, историческая драма

28 ноября,

17.00

«Темір қатын», Ш. Башбеков, комедия

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса),

54-76-24 (администратор)

25 ноября,

19.00

«Одного кто знает?», Б. Швайгер, монодрама

26 ноября,

18.30

«Сирена и Виктория», А. Галин, лирическая комедия

27 ноября,

12.00

«Как Кощей женился», Ю. Боганов, сказка

27 ноября,

17.00

«Наша Камшат», С. Офицерова, документально-драматическая композиция. Премьера

28 ноября,

12.00

«Приключения озорных мышат», В. Крюковский, сказка

28 ноября,

18.30

«Наша Камшат», С. Офицерова, документально-драматическая композиция. Премьера

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

До конца месяца

Выставка работ участников республиканского конкурса «Жас толкын - 2021»

До конца месяца

«Просторы родного края» - выставка по итогам проекта «Пленэр-2021»

Костанайская областная универсальная научная библиотека им. Л. Н. Толстого

ул. Алтынсарина 111,

тел.: 50-03-54, 50-06-71

В течение месяца

Выставка работ обучающихся и педагогов художественной школы им. А. И. Никифорова «Лучший портрет моего соотечественника»