Результаты прокурорской проверки огласили на одном из последних заседаний. Больше трех месяцев ушло на изучение доводов карабалыкчанина Миршата САРСЕНБАЕВА. На первом же судебном заседании подсудимый заявил о нарушении санитарных норм в камерах и о том, что на него давят работники следственного изолятора.

Фото из архива "НГ"

Сарсенбаева обвиняют по ч. 4 п. 2 ст. 194 УК РК (вымогательство в особо крупном размере). Сарсенбаев снял ролики о нарушениях санитарных норм на птицефабрике ТОО «Poultry Agro». Видео опубликовал на своем канале в YouTube, который в феврале 2025 года насчитывал 2 370 подписчиков. Среди зрителей оказались представители госорганов, которые инициировали проверки и оштрафовали ТОО на общую сумму 688 000 тенге. Теперь следствие трактует эти штрафы, как ущерб репутации и экономическому благополучию предприятия. Также, по версии следствия, после публикации и штрафов блогер Сарсенбаев начал вымогать у генерального директора птицефабрики Кайрата Маишева 15 млн тенге за то, что прекратит публикацию роликов на своем канале.

Напомним, в СИЗО он содержится с 7 марта. За это время дважды побывал в дисциплинарном изоляторе. В первый раз - после избиения со стороны сокамерников, которые, по словам Сарсенбаева, требовали от него 700 000 тенге. Второй - из-за того, что положил ноги на кровать и таким образом якобы спал в неположенное время.

- С августа на меня оказывается давление со стороны сотрудников СИЗО, - говорил в сентябре Сарсенбаев. - 15 августа я заявил о том, что в СИЗО нарушаются правила пожарной безопасности: нет сигнализации, нет огнетушителей. После чего меня перевели в другую камеру и началось давление. Мне вменяют нарушение порядка, но документы не показывают. Со вчерашнего дня я в дисциплинарном изоляторе - это подвальное помещение, все там в сырости. Наша спецодежда очень тонкая, за 4 часа в изоляторе я замерз. Меня перевели в другую камеру, но она не сильно лучше. В моей нынешней камере нет воды, антисанитария. Унитаз открытый, камера напротив, а камера наблюдения снимает, как мы ходим в туалет. Туалетной бумаги там нет. Я не могу элементарно зубы почистить.

Фото из архива "НГ"

Результаты прокурорской проверки зачитала судья Аделия ХАСЕНОВА:

- Установлено, что Сарсенбаев был водворен в дисциплинарный изолятор, при этом противопоказаний от фельдшера не было. Также в учреждении № 76 Сарсенбаеву измерялось артериальное давление, проверялся уровень сахара в крови, так как он состоит на диспансерном учете. Ему выдавались необходимые лекарства. Дважды его вывозили на обследование у узких специалистов в поликлинике Костаная.

Камеры видеонаблюдения по данным прокуратуры установлены так, что «санитарные узлы не просматриваются, так как тело, лица прикрывается системой в виде черного квадрата».

- Согласно объяснению сокамерников установлено, что 13 марта 2025 года в камере № 11 произошел конфликт между Сарсенбаевым и Романчуком, - пересказываются события в прокурорской проверке. - Причиной конфликта явился график дежурства по камере. Романчук и Сарсенбаев нанесли друг другу по одному удару в лицо. Фактов вымогательства денежных средств со стороны сокамерников не имелось.

Сокамерники письменно подтверждают драку, но категорически отрицают, что вымогали у Сарсенбаева деньги. Есть в деле и показания работников учреждения № 76:

- Мною следственный арестованный Сарсенбаев переведен из камеры № 11 в камеру № 59 по причине произошедшего конфликта, на который жаловались руководству колонии сокамерники, - зачитали в суде объяснительную одного из оперуполномоченных СИЗО. - В целях предотвращения противоправных действий и обеспечения безопасности Сарсенбаев был переведен в другую камеру. Кроме того, по имеющейся оперативной информации Сарсенбаев, пользуясь своим материальным положением, оказывал помощь и, расположив отдельных лиц, содержащихся в камере, якобы, пытался использовать в своих противоправных заявлениях, подбивая их на написание необоснованных жалоб в адрес администрации с максимальным привлечением СМИ, тем самым пытаясь отвлечь работников СИЗО от исполнения их функциональных обязанностей, чтобы создать для себя более благоприятные условия, искусственно создавая необоснованные проблемы. Для предотвращения провокаций Сарсенбаев был перемещен в другие камеры, где был подобран спецконтингент, который психологически устойчив к манипуляциям. Фактов вымогательства не установлено, старших по камерам не имеется.

Фото из архива "НГ"

Сотрудники СИЗО заверили прокуроров, что не оказывали на блогера физического и морального давления. Антисанитарии в камерах, в которых содержался Сарсенбаев, не установлено. Температура воздуха в камерах составила 25,4 градуса, в ДИЗО 24,8 градуса. Санврачи проверили пробы воды и также не нашли никаких нарушений. Совместно с ДЧС проверили и систему пожаротушения, дефицита огнетушителей и пожарных щитов не выявлено.

Прокуратура не установила фактов применения к Сарсенбаеву пыток, насилия и другого жестокого или унижающего человеческое достоинство обращения.

Адвокаты Сарсенбаева попросили предоставить им копию результатов прокурорской проверки для более детального изучения.

