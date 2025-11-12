Иск рассматривают в специализированном межрайонном экономическом суде. Требования ИП «Брунер» - признать незаконным одностороннее изменение договора и обязать акимат Костаная восстановить количество работающих автобусов. Первое заседание состоялось 11 ноября.

В конце августа власти областного центра приняли решение оптимизировать 14 автобусных маршрутов. Отмечалось, что необходимо экономить бюджетные средства, которые перевозчики получают в качестве субсидий. Предлагалось сократить городской парк автобусов, что позволило бы сэкономить около 900 млн тенге.

В иске речь идет только о тех маршрутах, которые обслуживает ИП «Брунер» - №№ 2, 3, 13 и 25.

«Это не оптимизация»

Представители перевозчика настаивают, что это решение принесло неудобства пассажирам и убытки для перевозчика. Их главный аргумент - акимат не имел права по своему решению сокращать количество автобусов.

- Изменения и дополнения к договору заключаются в письменной форме и заверяются обеими сторонами, - пояснил юридический консультант Павел ТРАВКИН. - Однако, в нарушение договора, с 1 сентября в одностороннем порядке изменено количество автобусов в сторону уменьшения. Минус 9 работающих автобусов, что не только привело к уменьшению дохода предприятия, но и оказало негативное воздействие на жизнь населения, что неизбежно скажется на имидже власти.

- Я считаю, что решение тарифной комиссии о сокращении принято без законодательных полномочий и экономического обоснования, без публичного обсуждения и без участия перевозчика, - дополнила адвокат Снежанна ЖУКОВА. - Обращаю внимание суда, что ТОО «AlemPay» является сторонней организацией и не имеет права влиять на маршруты и условия перевозки. По закону маршруты утверждаются только местными исполнительными органами. Кроме того, сокращение числа автобусов не является оптимизацией, которая должна работать на повышение эффективности. Вместо этого увеличены интервалы движения, сокращены рабочие места водителей, снижен доход перевозчика, ухудшено качество услуг для пассажиров.

Сослали в резерв

Представители акимата Костаная просили отказать в удовлетворении иска и не стали заключать медиативное соглашение с перевозчиком. Как заявил адвокат Азамат НУРКЕНОВ, городские власти имели полное право менять схемы и расписание движения автобусов без согласования с перевозчиком.

- Доводы истца о том, что он понес какие-то финансовые издержки и дополнительные расходы, ничем не подтверждены, - подчеркнул Нуркенов.

Заведующий сектором пассажирских перевозок отдела ЖКХ акимата Костаная Нурдаулет БЕЙСЕНОВ добавил: если до оптимизации процент заполнения салонов автобусов на маршруте № 13 составлял 56%, то после сокращения они заполнены на 75%.

- Я считаю, что негативного воздействия на жизнь населения нет, так как мы делаем анализ, который показывает отсутствие тотальной загруженности автобусов, - говорил в суде Бейсенов. - И мы фиксируем экономию бюджетных средств. Мы видим отклики горожан в социальных сетях и СМИ, поэтому после оптимизации были добавлены 5 автобусов на городские маршруты, в том числе ИП «Брунер». И хотел бы сказать, что не все обращения горожан являются объективными.

Позиция представителей акимата сводится к тому, что их решение не привело к сокращению количества автобусов. Просто если раньше на каждом маршруте в резерве на случай поломки стояли 1-2 автобуса, то теперь их количество увеличится. Где-то в резерв отправятся по одному дополнительному автобусу, а где-то и 5 машин. Но Бейсенов пояснил, что субсидии выплачиваются с учетом коэффициента из расчета, что в резерве 1-2 автобуса.

Это означает, что после оптимизации перевозчик должен содержать в исправном состоянии дополнительные автобусы, которые могут простаивать в гаражах в качестве резерва. Причем акимат их субсидировать не будет.

- Эта оптимизация не является ли одним из существенных условий договора, если оптимизация повлекла снижение количества автобусов? - спросила прокурор Айгуль БИМАГАНБЕТОВА. - Не следовало ли в таком случае изменить условия договора с Брунером, то есть пересмотреть количество работающих автобусов с учетом резерва?

- Не каждый перевозчик согласится на экономию бюджетных средств и рациональное использование их, поэтому в данном случае мы приняли решение не менять договор, а в одностороннем порядке изменить графики движения, - пояснил Бейсенов. - Условия договора о количестве автобусов не поменялось, так как это количество рассчитано с учетом резерва. То есть, какие-то автобусы он использует по графику, а остальные в качестве резерва.

Суд обязал отдел ЖКХ и ТОО «AlemPay» предоставить дополнительные документы. Следующее заседание назначено на 20 ноября. Оно, скорее всего, станет последним перед оглашением решения.

