Вечером 26 августа в акимате Костаная прокомментировали грядущую оптимизацию некоторых городских маршрутов, которая начнется с 1 сентября. Сообщили, что графики изменят на маршрутах №№ 2, 3, 8, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 21, 24, 25, 27 и 120. И заверили, что интервал движения в часы пик останется без существенных изменений.

Нововведения в основном направлены на межпиковое и вечернее время. Связано это, в первую очередь, с необходимостью экономить бюджетные средства, которые выделяют на субсидии перевозчикам. Если в 2021 году на эти цели тратили 1,2 млрд тенге, то в 2025 году потребовалось 7,9 млрд.

В июле на аппаратном совещании аким Костаная Марат Жундубаев неоднократно отмечал и гордился, что все перевозчики получили субсидии на 100%. Так в чем же дело?

Позиция акимата

Заведующий сектором пассажирских перевозок отдела ЖКХ акимата Костаная Нурдаулет БЕЙСЕНОВ (на фото - слева) поясняет: тарифная комиссия изучила данные системы электронного билетирования AlemPay. После анализа было принято решение об оптимизации, чтобы "снизить дублирование маршрутов и более рационально использовать бюджетные деньги".

- Решение об оптимизации связано с несколькими причинами, - сказал Бейсенов. - Мониторинг показал, что на конечных остановках одновременно простаивали долгое время по 2-3 автобуса одного маршрута, ожидая время выезда. Утром и вечером отмечается сильная разница загрузки: в часы пик автобусы перегружены, в межпиковое и вечернее время - ходят полупустыми. Это приводит к неэффективному использованию транспорта, избыточному пробегу, перерасходу топлива и неэффективному использованию бюджетных средств.

Также было учтено дублирование маршрутов. Например, в центральной части города маршруты № 13 и № 18 пересекаются. Чтобы избежать перегрузки и сократить внутреннюю конкуренцию между ними, интервалы скорректировали до 15 минут, с разницей в 7 минут между маршрутами, что, по мнению чиновников отдела ЖКХ, позволит равномерно распределить пассажиропоток. На недублируемых маршрутах, таких как № 10 и № 27, интервал в часы пик хотят оставить прежним.

Таким образом городской парк автобусов уменьшится на 17 автобусов, что возволит сократить годовой пробег и сэкономить, по предварительным подсчетам, около 900 млн тенге. Новые графики обещают опубликовать на сайте акимата Костаная.

- Вместе с тем, с учетом строящихся новых микрорайонов, мы работаем над уменьшением интервалов и увеличением количества автобусов, - добавил Бейсенов. - К примеру, в микрорайоне Кунай на маршруте № 103 увеличено количество автобусов с 2 до 6 единиц. В Береке на маршруте № 38 - с 9 до 11 машин.

Фото из архива "НГ"

Заместитель акима Костаная Алмат ИСМАГУЛОВ (на фото - в центре) подчеркнул: если у пассажиров после оптимизации будут нарекания, отдел ЖКХ готов изучить жалобы и вернуть автобусы на отдельные маршруты.

- С прошлого года мы субсидии выплачиваем на 100%. Как вы помните - платим мы не за пассажиров, а за пройденные километры - сделано это, чтобы избежать гонки водителей и обеспечить безопасность пассажиров, - сказал Исмагулов. - При этом мы всем перевозчикам сказали, что пассажиропоток не должен снижаться. Вот данные: на маршруте № 13 пассажиропоток снизился за год на 164 000 пассажиров. При этом мы учитывали поток и в школьный период, и в час пик.

Еще Исмагулов отметил, что пока власти не планируют сокращение самих маршрутов.

- Мы говорим пока только об оптимизации графика движения, - сказал замакима. - Но рано или поздно придет время, что может быть рассмотрен вопрос о закрытии дублирующих маршрутов. Может быть. Но это естественный процесс. К примеру, в Кокшетау, который схож с нами и по климату, и по социальным условиям, субсидируются 30 маршрутов, у нас - 38 маршрутов. А они (акимат Кокшетау - "НГ") всего 1,7 млрд платят субсидий в год.

Ответ водителям

Напомним, что в понедельник, 25 августа, против оптимизации высказались водители автобусов. Они опасаются, что на предприятиях начнутся сокращения, а пассажиры будут еще дольше ждать общественный транспорт.

- Сумму субсидирования по каждому маршруту перевозчик рассчитывает с учетом норматива на количество водителей, - ответил на это Бейсенов. - И фактическое количество водителей в штате перевозчика может отличаться от нормативного. Так, по основным крупным перевозчикам по норме заявлено 572 ставки водителей. Фактически же, по данным перевозчиков, работают 450 водителей. Таким образом, у перевозчиков имеются свободные рабочие места.

Отвечая на вопрос корреспондента "НГ", Алмат Исмагулов сообщил:

- На сегодня все перевозчики уведомлены о вносимых изменениях. И ни одного письма или предложения, либо конструктивного разговора не состоялось. Кроме того, что вышли водители - мол, кто-то их собрался сокращать. У нас в целом хватает ставок, чтобы закрыть все потребности.

Прокомментировал Исмагулов и траты госбюджета на субсидии перевозчикам:

- Вы же должны понимать, что бюджет не резиновый. Мы не можем ежегодно его индексировать на 30-50%. То есть, тут мы стоим перед выбором: либо поднять тариф для населения, либо увеличить траты из бюджета, чтобы субсидировать маршруты. Поэтому мы подходим к тому, чтобы рационально использовать имеющиеся средства. Бюджетная заявка на следующий год еще формируется. Предварительно нам понадобятся на субсидии около 8 млрд тенге.

Спросили перевозчиков

Перевозчик Александр БРУНЕР, чьи водители первыми заявили о введении нового графика, еще до брифинга прокомментировал "НГ" ситуацию. Он получил письмо из акимата об изменении графика 21 августа. Сокращают 9 автобусов на самых популярных маршрутах - №№ 2, 3, 13 и 25.

- Я, конечно, не понимаю, на основании чего было принято такое решение, тогда как на этих маршрутах очень высокий пассажиропоток - от 800 до 1 000 человек на каждый автобус в день, - сказал Брунер. - Если убрать 9 автобусов, то наша доходная часть сильно сократится. Также предприятие будет вынуждено сократить 18 водителей. Я лично против такого решения. У нас сложившийся коллектив, многие работают годами. В этой связи я прошу акима города досконально разобраться и принял решение, которое пойдет на пользу обществу.

Директор ТОО «Жарык жол 1» Виктор МУЩИНСКИЙ также недоволен грядущей оптимизацией на маршрутах № 10 и № 27, которые обслуживает его предприятие.

- Если нет денег на субсидии, можно поднять стоимость проезда, - говорит он. - Когда мы переходили на электронную оплату, у меня на маршруте № 27 было сначало 19 автобусов, потом 17, потом 15, а сейчас 11. Куда еще оптимизировать? Сейчас интервал увеличится до 15 минут. Но не тот у нас климат, чтобы так ждать. Наполняемость у нас высокая, мы просто не будем успевать вывозить. Если денег не хватает на субсидии... Я как посмотрел - сколько мы цветов сажаем и брусчатки меняем. Я думаю, что если нас рассматривать после образования и медицины, то денег хватит. А если тратить на субсидии после брусчатки и цветочков, то денег не хватит.

Фото автора