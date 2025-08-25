Об этом "НГ" сообщили водители, работающие в ИП "Брунер". По их данным, под оптимизацию попадут маршруты №№ 2, 3, 13 и 25, что приведет к существенному увеличению интервала движения этих автобусов. И сегодня, 25 августа, информацию прокомментировал аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ.

Водители автобусов уже собрали инициативную группу. Корреспонденту "НГ" они рассказали, что ходят слухи о крупном сокращении.

- Нас хотят лишить работы, - рассказал "НГ" водитель автобуса № 13 Жандос ЖАРКИМБАЕВ. - Ходят слухи, что будут сокращения количества автобусов на некоторых маршрутах, но никто ничего более конкретного не говорил. Мол, будет оптимизация маршрута, будут увольнения части сотрудников. Мы видим, что идет давление сверху на нашего шефа, это видно еще с истории с автобусом № 120. Человек грамотно выстроил работу автобусов, а теперь акимат решил влезть и сломать. Если сейчас мы ездим с интервалом 10-12 минут, то после сокращений ожидание может и 20 минут составить.

Сейчас на маршрутах №№ 3, 13 и 25 работают 12 автобусов, на маршруте № 2 курсирует 6 машин. Пока непонятно, сколько автобусов и водителей сократят. Работники ИП "Брунер" считают, что автобусов и так мало.

- У меня на маршруте № 25 сейчас наполняемость хорошая. Это сейчас, когда люди в отпусках, когда еще нет школьников, - говорит водитель Толибжон ДАМБАУЛОВ. - Сейчас у нас интервал движения 12 минут, в выходные - до 18 минут. Нас и так люди вечно спрашивают - где вы ездите? Если интервал будет больше 20 минут, представьте, сколько времени люди будут зимой мерзнуть на остановках. У меня у самого трое детей, мой ребенок ездит в школу на автобусе. А с осени пассажиропоток вырастет, и автобусы будут в хлам забиты. Мы сами не будем успевать работать на маршруте. А если автобус сломается или попал в ДТП, то еще дольше ждать придется...

Водители отмечают, что речь идет о наиболее популярных и протяженных городских маршрутах, которые ежедневно перевозят тысячи людей.

- Мой автобус идет с аэропорта. Бывает, что в час пик мы не можем вывезти детей, это до сокращения, - приводит пример водитель автобуса № 3 Денис БРУНЕР. - Со школьниками будет еще сложнее. Там микрорайон-то строится, население растет. И люди сами пишут в акимат, просят добавить автобусы. Правильно говорят мужики, что зимой это будет катастрофа.

- Пусть аким сам утром на автобусе проедет, посмотрит, как эти маршруты загружены! - возмущается водитель Самат ИСЕНОВ. - Пускай утром в мороз постоит на остановке и поговорит с людьми, чтобы они высказали ему все, что думают о сокращении автобусов. Не надо сравнивать Костанай с другими городами. У нас население растет, нужно больше автобусов.

Корреспондент "НГ" Галина Каткова сегодня спросила акима: правдивы ли слухи, которые взбудоражили водителей?

- Этот вопрос со мной согласовывали, сейчас работает комиссия, - ответил Марат Жундубаев. - Мы подготовим брифинг и на этой неделе дадим более подробную информацию. Но я вам так скажу - там все учитывалось. Все расчеты сделаны на основе данных системы AlemPay, которые невозможно подделать или исказить. Мы знаем, сколько пассажиров проезжает и в какое время, насколько автобусы в какое время эффективны.

По словам акима, есть маршруты, которые ездят в определенные часы полупустыми.

- Речь же о бюджетных деньгах, которые перевозчики получают в виде субсидий. Мы не можем их просто так тратить. На брифинге скажут о каких огромных суммах идет речь. Есть маршруты, загруженность которых 57%. То есть, утром пассажиров хватает, а в обед их мало. Поэтому отдел ЖКХ посчитает, посмотрит формулу движения автобусов. На брифинге отдел ЖКХ даст более подробные объяснения. Самое главное - чтобы не было голословности. Чтобы не говорили, что это Жундубаев решил, акимат решил. Мы цифрами и фактами все обоснуем.

Марат Жундубаев подчеркнул: по предварительным подсчетам, после оптимизации акимат сэкономит на субсидиях около 1 млрд тенге.

