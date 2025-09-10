Александр БРУНЕР считает, что есть другой способ экономить бюджетные деньги, при этом не прибегая к сокращению числа автобусов на линиях и увеличению интервала движения. Своим мнением сегодня, 10 сентября, он поделился с корреспондентом "НГ".

Напомним, акимат провел оптимизацию и увеличил интервалы движения на 14 маршрутах. 8 сентября на аппаратном совещании в горакимате перевозчик Виктор МУЩИНСКИЙ выступил с предложением увеличить стоимость проезда в автобусах со 100 до 150 тенге. Мотивировал тем, что дополнительные 50 тенге в сумме принесут перевозчикам до 2 млрд тенге, тем самым экономя бюджетные субсидии. Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ ответил кратко - перевозчики имеют право внести предложение в тарифную комиссию.

- В правилах субсидирования предусмотрены два метода выплат: по количеству пассажиров и по протяженности маршрута, - комментирует ситуацию Брунер. - Сейчас нам платят за каждый пройденный километр. Чем длиннее маршрут, тем больше субсидий. При таком подходе выплаты не зависят от количества пассажиров. С 2021-го по март 2024 года перевозчикам платили за каждого перевезенного пассажира. Выплаты за пассажиров меньше, чем выплаты за пройденные километры. То есть, платя за каждого пассажира, мы уменьшаем бюджетные расходы. Следовательно, не надо тогда сокращать количество автобусов и людям будет комфортно пользоваться общественным транспортом. Мне лично непонятно - почему, если акимат хочет экономить деньги, он просто не вернется к выплатам за пассажиров? Также хочу отметить, что до 2022 года акимат платил субсидии по мере возможностей - 70-80%, и все это без сокращения автобусов. В других регионах Казахстана работают так же.

Марат Жундубаев ранее не раз объяснял - акимат отказался платить "по головам", потому что водители устраивали гонки за пассажирами и попадали в ДТП. Таким образом аким ратует за безопасность.

- Во-первых, за этим должны следить руководители предприятий, - парирует Брунер. - Во-вторых, есть дорожная полиция, которая должна принимать меры к нарушителям. Есть же строгий график, и по той же системе AlemPay за ним можно следить. Если соблюдать правила, то и гонок за пассажирами не будет.

Еще одно предложение акима - выпускать на маршруты в часы пик дополнительные автобусы, которые не будут поддержаны субсидиями, а выйдут на самоокупаемость за счет тарифа и высокого пассажиропотока.

- Мы такое в первый раз слышим, это нонсенс, - считает Брунер. - Есть же утвержденный акиматом график движения! Реалистично платить за каждого пассажира, и тогда мы можем хоть 10, хоть 15 автобусов поставить на маршрут. На бюджет это влиять не будет - сколько перевезли, столько и получили.

- Вы поймите, что на каждой остановке есть графики движения автобусов, - добавляет заместитель руководителя ИП "Брунер" Александр ВОЛКУН. - И люди следят за этим графиком. Вот представьте, что в час пик на маршрут № 13 выйдут еще 5 автобусов, которые убрали - они же в графике не будут учтены. Это будут даже не гонки, а настоящий хаос и те же гонки за пассажирами, которых опасается аким.

Марат Жундубаев также заявлял, что количество жалоб на автобусы небольшое, и просил костанайцев "не поднимать градус", так как ажиотажа нет. По словам Александра Брунера, его водители видят недовольство пассажиров. Он приводит пример:

- Автобус выезжает с автовокзала утром, доезжает до "Емшана" и все - люди уже не могут поместиться в салон. Жалобы идут постоянно. Маршрут № 2 - студенческий, из шести автобусов убрали один, там тоже большие проблемы. Маршрут № 25 - один из самых логистически сложных, даже один убранный автобус вызывает жалобы.

В ИП "Брунер" отмечают, что в последнее время между акиматом и перевозчиком нет диалога. Власти лишь принимают решения и уведомляют о них предпринимателей. Брунер пока не направлял свое предложение ни в акимат, ни в тарифную комиссию. Но говорит, что позже обратится к властям.

Фото из архива "НГ"