С таким предложением на аппаратном совещании в акимате сегодня, 8 сентября, выступил директор ТОО "Жарык Жол" Виктор МУЩИНСКИЙ. Его фирма обслуживает маршруты № 24 и № 27, которые недавно попали под оптимизацию. Мущинский считает, что проблему нехватки средств на субсидии перевозчикам можно решить, если повысить тариф со 100 тенге до 150 тенге.

- Согласно расчетам, стоимость проезда в Костанае на моем маршруте должна быть 270 тенге, из которых 170 тенге нам акимат возмещает в качестве субсидий, а за детей вообще 200 тенге возмещает, - сказал Мущинский. - У нас специфика такая, что мы вывозим из спальных районов людей утром и вечером...

Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ перебил перевозчика и спросил - есть ли у него какие-то предложения?

- Нам нужно просто-напросто, как идет в городе повышение стоимости всего, так и нам нужно повысить тариф на проезд в автобусах, - продолжил Виктор Эдвартович. - Сегодня 100 тенге упадет из кармана - некоторые и не поднимутся за ними. Поэтому надо сделать цену проезда 150 тенге. Если мы добавим к цене проезда 50 тенге, то это дополнительные 2 млрд для перевозчика. Самое главное - не по середняку работать, а из спальных районов мы могли утром вывезти людей. И в основном люди едут к 8 часам и к 9-ти. И я считаю, что нельзя затягивать с повышением цены. Инфляция у нас высокая.

Жундубаев ответил, что перевозчику необходимо обратиться в тарифную комиссию с официальным предложением.

- То, что вы говорите, об этом говорят на всех уровнях, - сказал аким Костаная. - Субсидии перевозчикам не должны быть постоянными. Это помощь перевозчикам, чтобы вы могли обновить автобусы. То есть, проезд должен быть окупаем тарифом. Но этот вопрос для людей болезненный, поэтому мы его будем рассматривать. Поэтому пока мы выделяем субсидии. Ваше предложение я понял.

Марат Жундубаев на аппаратном совещании также подробно высказался о начатой с 1 сентября оптимизации, в результате которой был увеличен интервал движения 14 городских маршрутов. Что привело к жалобам пассажиров, которые вынуждены толпиться в часы пик в автобусах, а в некоторых случаях люди и вовсе не могли войти в общественной транспорт из-за его перегруженности.

Аким заявил, что некоторые маршруты усилят за счет сокращенных.

- Теперь есть возможность поставить дополнительные автобусы на маршруты №№ 10, 38, 103, - сказал Жундубаев. - Нужны вместительные автобусы в час пик. Нужны автобусы из микрорайонов Аэропорт, Северо-Запад, Кунай, Костанай-2. Все эти маршруты нужно усилить. Мы должны перераспределить автобусы, чтобы не гонять воздух, а возить реальных людей, которые в этом нуждается. По маршруту № 3 тоже посмотрите, там были жалобы. По маршруту № 5 ни одной жалобы. Маршрут № 27 посмотрите тоже.

Напомним, что маршруты № 10, № 27 и № 3 ранее попали под оптимизацию.

За 8 дней в службу iKomek поступило 27 жалоб на работу городских автобусов. По словам акима, это "не показатель". Он поручил работникам службы iKomek в течение недели проверить работу автобусов.

- Наши сотрудники работали с утра, также было задание каждому посмотреть по своим маршрутам и по маршрутам, на которые поступали жалобы, - рассказала руководитель ситуационного центра Азель АЙСАБАЕВА. - Сегодня с 7.30 наши сотрудники проехали на маршрутах №№ 38, 10, 18, 13. Фотографии все скинули, можем предоставить. Переполненности нет.

Аким Костаная повторил, что власти не ставят точку в определении интервалов двжения. Готовы через месяц посмотреть на результаты оптимизации, после чего возможна новая корректировка.

- Я хочу, чтобы вы поняли: все перевозки фиксируются службой AlemPay, - обратился к перевозчикам Жундубаев. - Завтра, если придут с проверкой фискальные органы, а они обязательно придут, они будут ориентироваться на данные от AlemPay. И если вы по городу возите 40% воздуха, гарантированно будет представление прокуратуры с требованием вернуть часть субсидий. Это для вас будет болезненно. Баловаться бюджетными деньгами нельзя. Мы убираем ваши риски, а не пытаемся вас подрезать.

Марат Жундубаев отметил, что работа городских автобусов будет регулироваться "в ручном режиме". И предложил перевозчикам, если они так переживают за пассажиров, выставлять в часы пик дополнительные автобусы, которые будут работать, но не будут поддержаны субсидиями. "Если полный будет автобус, вы все равно заработаете", - резюмировал глава города.

- Теперь жителям хочу сказать - не надо поднимать градус. Сейчас я вижу, что такого ажиотажа нет. Это мое личное мнение, - сказал Марат Жундубаев. - Некоторые перевозчики пытаются списать свои недоделки на оптимизацию. Если водители будут искусственно увеличивать интервалы, мы это увидим. Не балуйтесь! Сейчас все видно через AlemPay. Поэтому дляжителей не должно быть проблем. В конце месяца я вновь вернусь к этому вопросу, покажу все журналистам. Если будут какие-то новые решения, я о них сообщу.

