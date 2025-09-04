Костанайские власти прервали молчание сегодня, 4 сентября. Заведующий сектором пассажирских перевозок отдела ЖКХ акимата Костаная Нурдаулет БЕЙСЕНОВ сообщил журналистам - "возникли некоторые трудности из-за большой наполняемости автобусов". Ранее городские власти приняли решение увеличить интервал движения автобусов на 14 городских маршрутов, чтобы сэкономить 900 млн тенге на субсидиях перевозчикам.

- Был проведен анализ пассажиропотока совместно с ТОО "AlemPay" и было выявлено, что 2 сентября пассажиропоток в первой половине дня вырос на 4000 человек, то есть на 21%, - сказал Бейсенов. - Во второй половине дня пассажиропоток снизился и автобусы функционировали в рабочем порядке. Еще хотел бы отметить, что часть жалоб горожан была на те маршруты, которые не подлежали оптимизации. Также перевозчикам были выданы графики с интервалом движения в часы пик от 11 до 15 минут, а в остальное время до 20 минут. А вечером до 30 минут. Но так получилось, что некоторые интервалы движения были искусственно увеличены. Этот момент нами сейчас изучается. Перевозчики должны соблюдать установленный нами график, чтобы шквал жалоб жителей перешел на акимат Костаная, хотя интервал увеличился искусственно самими перевозчиками.

Бейсенов сообщил, что двух дней недостаточно, чтобы делать какие-то выводы о заполняемости маршрутов. В отделе ЖКХ просят дать больше времени, чтобы по итогам месяца можно было "увидеть полную картину происходящего и при необходимости скорректировать графики". Обещают, что учтут обращения жителей. Отвечая на вопрос корреспондента "НГ", Бейсенов рассказал, что на работу приехал на автобусе №10. Количество пассажиров в 8 утра он не считал, но и давки в автобусе не наблюдал.

Чиновники подчеркивают, что существенный рост числа пассажиров был зафиксирован во время проведения школьных линеек. А уже на следующий день, когда линейки в школах закончились, поток жалоб уменьшился. Если в первый день работы автобусов по новым графикам в службу iKomek поступило 15 жалоб, то на второй день было уже 10 жалоб.

- Жалобы, конечно, есть, но, я считаю, что они были связаны с началом учебного года, - сказал Бейсенов. - Мы посмотрим пассажиропоток и будем корректировать график движения. За месяц будет видна полная картина.

Фото из архива "НГ"

Журналистка Евгения ЕРМАКОВА напомнила представителю отдела ЖКХ, что ранее они заявляли - был проведен анализ потока пассажиров за целый год. И зачем вообще увеличили интервал движения на маршрутах, которые и так были загружены до оптимизации?

- Если до оптимизации за 30 минут на остановку подъезжало 3 автобуса, то сейчас, ну, два, - сказала Ермакова. - То есть на одну машину на конкретном маршруте стало меньше. Но час пик он остается. Все едут на работу, на учебу. Зачем вы в час пик увеличили интервал движения на и без того загруженных маршрутах? Зачем?

- Я повторю, что в часы пик мы смотрели на нагруженность автобусов - где-то была 100% наполняемость, где-то меньше, - ответил Бейсенов. - Вот на 38 маршруте заполняемость была 100%, поэтому его мы не оптимизировали. Мы там наоборот ставили дополнительные автобусы.

Журналисты пытались добиться от Бейсенова информации - неужели на маршрутах №№ 2, 3, 24 и 27 в часы пик была такая низкая заполняемость, что их решили отдать под оптимизацию? Четких данных не смогли дать ни Нурдаулет Бейсенов, ни заместитель директора филиала ТОО "AlemPay" в Костанае Роман ГЛАЗКОВ. Бейсенов лишь отметил, что на этих автобусах интервал "увеличивали минимально - с 9 до 15 минут".

- На маршруте №13 протяженность движения 40 минут, было 12 машин, в таком случае автобусы по 1,5-2 часа простаивали на конечных остановках, - сказал Глазков. - На маршруте №27 с 13 до 11 машин сократили. То же самое, зачем там копить простои? Я могу сказать, что многие маршруты не были заполнены на 100%. Точные цифры сказать не могу. Я всю жизнь езжу на автобусах и всегда было такое, что кто-то не помещался. Особенно 1 или 2 сентября. Если автобус набит людьми - это не нормально, но более или менее приемлемо. Я еще подчеркну, что наполняемость мы считали от количества мест, которое выдает завод-изготовитель автобуса. То есть в документах указано 92 места, но по факту в автобусы влазит намного больше людей. Эксперимент проводить не будем, но я уверен, что их больше, чем 92.

В процессе разговора выяснилось, что, к примеру, ТОО "AlemPay" не учитывало в своих расчетах детей до 7 лет, так как они не платят за проезд. Нурдаулет Бейсенов сказал, что власти работают над тем, чтобы исправить эту неточность подсчета. А в акимате обещают через месяц сообщить о результатах анализа и новых корректировках городских маршрутов.

Фото автора

Читайте также:

8.31 - прибыл автобус № 25. Общественный транспорт работает по новым правилам и собирает жалобы жителей Костаная