С 1 сентября новый сезон начался не только для костанайских школьников, но и для местных перевозчиков. Вступили в силу требования акимата Костаная о сокращении количества автобусов на 14 маршрутах. И в тот же день в редакцию «НГ» стали поступать жалобы: люди опаздывают, толпятся в салоне, а автобусы иной раз и вовсе не могут вместить в себя всех желающих.

Ранним утром 3 сентября корреспондент «НГ» побывал на остановке «Наурыз». Здесь останавливаются сразу три маршрута: №№ 10, 24 и 25. Все три попали под сокращения. На остановке еще висит табличка со старым интервалом.

В акимате еще 26 августа обещали журналистам, что в ближайшие дни опубликуют новый график движения автобусов. Но обещанного пришлось изрядно подождать. 1 сентября, когда автобусы уже пользовались новым расписанием, графика еще не было на сайте акимата. Опубликовали только спустя два дня.

Так вот, утром 3 сентября интервал, по нашим наблюдениям, достигал 20 минут. В среднем же автобус приходилось ждать около 15 минут. Большинство автобусов, что мы видели за час наблюдений, приходили уже без свободных пассажирских мест. То есть в лучшем случае пассажиры ехали, как шпроты в консервной банке.

Ближе к 8 часам утра дефицит свободного пространства в салоне стал еще более острым. Автобус № 24 в 8.25 не смог забрать всех желающих. В 8.31 прибыл автобус № 25. Корреспондент «НГ» зашел в салон, оплатил картой проезд, но продвинуться дальше входа уже возможности не было. Наблюдал, как некоторые пассажиры обсуждали акимат и «благодарили» власти за нововведения. Свободное пространство появилось лишь на остановке «Магазин «Дастархан».

А вот такой отзыв прислала 3 сентября читательница «НГ»:

- Вчера ребенок опоздал в школу, так как один автобус просто не остановился, битком был забит, двери не открывались. Другой приехал в начале девятого. Мы вынуждены ездить в другой район города за знаниями. Почему господин Жундубаев не обеспечил детей школьными автобусами, раз он выносит такие решения за нас, граждан?

«НГ» с 2 сентября просит акимат города ответить на жалобы горожан. Пока власти держат глухую оборону.