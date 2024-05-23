Постановление по уголовному делу в отношении директора ТОО NurCom Building Серика ДИЛЬДАБЕКОВА огласили сегодня, 23 мая, в суде № 2 Костаная. Его обвиняли по ч. 2 ст. 277 УК РК, то есть в несоблюдении правил техники безопасности при проведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Фото из архива "НГ"

30 ноября 2023 года на стройплощадке 11-этажного жилого дома по адресу ул. Победы, 70 "А" упал башенный кран. Крановщик Цицерковский погиб.

- 15 января 2023 года Дильдабеков заключил договор аренды техники с ТОО «Елена Д», согласно которому принял на длительное владение грузоподъемный башенный кран КБ 408.21, - поясняла суду в чем именно вина подсудимого на первом заседании по этому делу прокурор Жанна НАКОНЕЧНАЯ. - С 18 октября по 30 ноября 2023 года, Дильдабеков, осознавая, что он нарушает правила безопасности при проведении строительных работ, предвидя возможность наступления тяжких последствий, либо не предвидя такую возможность, хотя при должной внимательности должен был и мог предвидеть, после установки и монтажа башенного крана на стройплощадке по ул. Победы, 70 «А» нарушил п. 388 Правил «Обеспечения промышленной безопасности и эксплуатации грузоподъемных механизмов» - не обеспечил проведение полного технического освидетельствования башенного крана. Дильдабеков также не обратился в департамент Комитета промышленной безопасности МЧС РК по Костанайской области за получением разрешения инспектора по госнадзору в области промбезопасности по пуску башенного крана.

Сегодня допросили Дильдабекова.

- В ноябре прошлого года я курировал два больших объекта: по ул. Темирбаева, 50 и по ул. Победы, 70 "А". В подчинении находилось около 250 человек. Когда мне о гибели крановщика сообщили, то сразу вызвал скорую, полицию и ЧС, - рассказал он суду. - Цицерковского я знаю не один год, один из моих подопечных. Он работал примерно с 2021 года еще, на всех объектах, где мы строили в Костанае.

Подсудимый пояснил, что башенный кран его компания арендовала у ТОО «Елена Д». Вместе с техникой в NurCom Building перешел и Цицерковский.

- Когда мы завершили монтажные работы на Темирбаева, 50, в октябре прошлого года решили перебросить кран на Победы, 70 «А». Заключили договор с подрядной компанией ТОО «КранСервис», они монтировали кран на стройплощадке. Кран у нас практически и не работал - были сильные ветры и шла его сборка. До девятого этажа мы своими кранами доставали, - рассказал Дильдабеков. - В конце «КранСервис» должны были отдавать нам акт, что они кран собрали... Это мой недочет, что они не до конца доделали это все...

Он пояснил, что по правилам (которые субподрядчик не соблюдал - «НГ») акт подписывается прорабом и технадзором - Комитетом промбезопасности. Они разрешают допуск крана к работе и передают на подпись, прораб делает записи в вахтенный журнал - разрешается работать крану в тот или иной день или нет. По факту заполнялся только вахтенный журнал.

- А почему они не составили акт? - спросила судья Алтын БАЙЖУМАНОВА. - Вы полностью не прошли процедуру проверки и начали работать? Допустили к работам Цицерковского?

- Видать, еще проверяли все, у них есть свои тонкости. Кран - это же ответственная конструкция, надо на безопасность проверить... Цицерковский очень ответственный был человек, исполнительный. По Темирбаева дом строили, даже сильные ветры были - он ставил кран, отработал, все сделал... - ответил подсудимый. - Он в тот день (30 ноября 2023 года - «НГ») сам зашел, видать за вещами. Мы сами в шоке... Ему вообще было запрещено работать. Тем более ветры были очень сильные.

- То есть, в тот день кран не работал и Цицерковский самовольно залез в будку? - уточнила судья.

- Он знал, что вся процедура у нас не пройдена. Да, сам залез. Это, конечно, наш недочет. Просто его все знают... Может, вещи хотел забрать... - пояснил Дильдабеков. - С моей стороны указаний о том, что ему нужно приступить к работе в этот день, конечно, не было.

- Любой может зайти и начать работать в башенном кране? Зайти на территорию, так получается? - спросила прокурор.

- Во-первых никто не знает, как зайти. Там рубильник стоит, никто не знает, как его включать. Нужно подняться наверх, открыть кабину. Никто туда не сможет зайти, даже мы (руководство - «НГ»). Там все закрыто, - пояснил Дильдабеков. - Вообще во время выполнения работ Цицерковский мог находиться на объекте. Он тоже все проверял, вел монтаж крана. Когда шла сборка, он проверял все, ему только работать на кране нельзя было.

Он пояснил, что 30 ноября бригады, которая монтировала кран, на объекте не было. К тому времени монтаж крана еще не закончили.

В прениях прокурор просила суд назначить Дильдабекову наказание в виде 3 лет условно с установлением пробационного контроля, учитывая смягчающее наказание обстоятельство - полное признание подсудимым вины.

Адвокат Дильдабекова и он сам согласились с обвинением и просили суд назначить условное наказание. Подсудимый вновь полностью признал свою вину. Потерпевшие претензий к подсудимому не имели, на процессе не присутствовали.

Суд признал Дильдабекова виновным по ч. 2 ст. 277 УК РК и назначил наказание в виде 2 лет ограничения свободы с установлением пробационного контроля.

Фото Андрея СКИБЫ