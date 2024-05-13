30 ноября 2023 года на стройплощадке 11-этажного жилого дома по адресу ул. Победы, 70 "А" упал башенный кран. Крановщик Цицерковский погиб. Сегодня, 13 мая, дело начали рассматривать в суде № 2 Костаная.

Фото мз архива "НГ"

На скамье подсудимых Серик ДИЛЬДАБЕКОВ, директор ТОО NurCom Building. Эта субподрядная организация заключила договор с ТОО «Елена Д».

Дильдабекова обвиняют по ч. 2 ст. 277 УК РК "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ повлекшее по неосторожности смерть человека". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.



- 15 января 2023 года Дильдабеков заключил договор аренды техники с ТОО «Елена Д», согласно которому принял на длительное владение грузоподъемный башенный кран КБ 408.21, - пояснила суду прокурор Жанна НАКОНЕЧНАЯ. - С 18 октября по 30 ноября 2023 года, Дильдабеков, осознавая, что он нарушает правила безопасности при проведении строительных работ, предвидя возможность наступления тяжких последствий, либо не предвидя такую возможность, хотя при должной внимательности должен был и мог предвидеть, после установки и монтажа башенного крана на стройплощадке по ул. Победы, 70 «А» нарушил п. 388 Правил «Обеспечения промышленной безопасности и эксплуатации грузоподъемных механизмов» - не обеспечил проведение полного технического освидетельствования башенного крана. Дильдабеков также не обратился в департамент Комитета промышленной безопасности МЧС РК по Костанайской области за получением разрешения инспектора по госнадзору в области промбезопасности по пуску башенного крана.

С 18 октября Дильдабеков допустил на должность крановщика Цицерковского, работавшего в ТОО NurCom Building по трудовому договору от 22 ноября 2023 года на должности машиниста башенного крана.

- 30 ноября 2023 года, около 13.00, в процессе строительно-монтажных работ при поднятии бетонных плит башенным краном под управлением Цицерковского в результате допущенных нарушений в виде неправильной запасовки каната стрелового расчала и грузового каната при возведении и монтаже грузоподъемного башенного крана произошло его падение, что привело к гибели потерпевшего, - пояснила гособвинитель. - Согласно заключению судебно-технилогической экспертизы № 1 от 17 января 2024 года, причиной падения башенного крана послужил обрыв каната стрелового расчала в результате его перетирания грузовым канатом в районе расположения блоков на оголовке башен из-за неправильной запасовки грузового каната и каната стрелового расчала. То есть, правая ветвь стрелового расчала попала под грузовой канат, в результате произошло их перехлестывание и перетирание проволок каната правой стрелового расчала до критического состояния более 75% от первоначального поперечного сечения каната и разрыв в данном месте.

Согласно заключению судмедэкспертизы от 29 декабря 2023 года, при исследовании трупа Цицерковского обнаружены следующие телесные повреждения: закрытая черепно-мозговая травма с кровоизлиянием под мягкие мозговые оболочки, мозжечок и мягкие ткани свода черепа; кровоподтеки, ссадины и раны лица; тупая травма грудной клетки с множественными двусторонними переломами ребер, с ушибами легких и кровоизлиянием в корне легких.

- Все вышеперечисленные повреждения образовались от воздействия твердых тупых предметов одновременной или в быстрой последовательности за очень короткий промежуток времени, исчисляемый долями секунд, относятся по признаку опасности к тяжкому вреду здоровья и повлекли смерть Цицерковского, - отметила прокурор. - Преобладание внутренних повреждений над наружными дают право считать, что они могли образоваться в результате несвободного падения с высоты с массивным твердым тупым предметом с дальнейшим соударением или придавливанием частями такого предмета. В результате химико-токсилогического исследования в крови и тканях почек Цицерковского этиловый спирт не обнаружен. В представленных тканях и крови его почек и печени и желчного пузыря не обнаружено также наркотических, психотропных и лекарственных веществ.

Управлением по инспекции труда Костанайской области установило, что руководство ТОО NurCom Building нарушило п. 2 ст. 184 Трудового кодекса РК (рабочее место Цицерковского не соответствовало требованиям безопасности - «НГ»).

- Установлена стопроцентная вина работодателя и 0% вины работника, - сообщила прокурор. - Нарушения техники безопасности состоят в прямой причино-следственной связи с наступившими последствиями в виде смерти Цицерковского.

- Мне понятно, в чем меня обвиняют, - сказал Серик Дильдабеков. - Вину свою признаю.

Следующее заседание назначено на 20 мая.

Напомним, вечером 30 ноября 2023 года на встрече с жителями дома № 130 по ул. Шевченко, возле которого произошло ЧП, аким Костаная Марат Жундубаев сказал, что на время следствия строительные работы нужно приостановить. И добавил: акимат запрещает ТОО "Елена Д" строить рядом с 11-этажным домом 19-этажный, как планировалось ранее, и против чего активно протестовали местные жители. В итоге застройщик сам отказался от этой идеи.



В марте этого года юрист ТОО «Елена Д» Елена МАРАР комментировала ситуацию местным СМИ и пояснила, что "за два дня до ЧП крановщик был уволен. Он планировал переезжать на ПМЖ в Россию. Пришел на стойплощадку, вероятно, чтобы забрать свои вещи".

15 марта Марар комментировала «НГ»:

- К тому, что я уже сказала, мне добавить нечего. У нас не режимный объект и никто не знает, как крановщик там оказался, так как это было в обеденное время. Обед у нас с 12 до часу дня (ЧП, по словам очевидцев, произошло примерно в 12.50 - «НГ»). Прораба на месте не было. С какой целью он пришел, никто не знает. Мы знаем только, что зашел через калитку. Почему-то все ошибочно полагают, что этот объект принадлежит именно ТОО «Елена Д», но его строит другая компания - ТОО NurCom Building. В первые же минуты директор ТОО Серик Дильдабеков прибыл на место ЧП, находился там вместе с полицией и бригадой скорой помощи. О трагедии ему сообщили рабочие, которые обедали на территории стройплощадки.

28 марта в суде № 2 Костаная рассмотрели еще одно дело о ЧП с летальным исходом на этой же стройплощадке - из-за несоблюдения техники безопасности субподрядчиками при срубке голов свай погиб бетонщик Ермагамбетов. На скамье подсудимых был руководитель субподрядной организации ТОО «Регион Строй Аспект» Сергей Пастухов, который заключил договор с NurCom Building на строительно-монтажные работы. В итоге дело вернули прокурору для расследования в общем порядке.

- Из уведомлении застройщика в адрес управления ГАСК становится понятно, что Пастухов не является ответственным за проведение строительно-монтажных работ, - отмечал тогда судья Нурлан БЕКИШЕВ. - Таким образом ответственны за их проведение работники ТОО NurCom Building.

Фото Андрея СКИБЫ