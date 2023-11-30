Марат ЖУНДУБАЕВ в 17:00 приехал на место строительство 11-этажного дома, где сегодня произошла авария - упал башенный кран. Находящийся в будке рабочий погиб. Несчастный случай произошел на стройке компании ТОО "Елена Д" по адресу ул. Победы, 70 А.

Фото из архива "НГ"

На встрече с местными жителями глава областного центра заявил, что считает необходимым приостановить стройку на время следствия. Этого же требовали и собравшиеся жильцы окрестных домов.

На месте происшествия были и городские чиновники, в том числе представители ГАСК, имеющие отношение к разрешению коммерческого строительства, но ничего внятного на претензии людей они так и не сказали. Марат Жундубаев поручил подчиненным дать полные ответы позже.

Также на встречу приехал директор компании ТОО "Елена Д" Иван МАРАР, который поразил участников встречи тем, что улыбался, давая комментарий.

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Жители жаловались акиму на то, что у них уже сейчас на верхних этажах недостаточный напор холодный водой и есть проблемы с отоплением. Они спрашивали, что же будет, когда введут в эксплуатацию такие большие дома. Аким поручил соответствующим ГКП разобраться в этих жалобах.