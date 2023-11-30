ЧП случилось сегодня, 30 ноября, на строительной площадке возле дома № 130 по ул. Шевченко. Под упавшим краном оказался автомобиль. По словам очевидцев, произошло это примерно в 12.50.

Корреспонденты "НГ" приехали на место примерно в 13.30. Здесь собрались около 30 местных жителей, а также стояли автомобили скорой помощи, полиции и ДЧС. Сотрудники находились рядом с ними.

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- Я увидела в окно как падает кран, тут начало все греметь. И у меня вся жизнь перед глазами! И эти люди хотят строить рядом 19-этажный дом! - возмущается очевидица Анжела ЯРИГИНА. - На машину соседки упал кран! И девушка шла из областной больницы - она еле успела отбежать, у нее стресс был, мы все ее успокаивали! Когда закончится это строительство?! Пусть нас услышит сам президент, раз никто не хочет браться за это!

Председатель ОО «Надежда Плюс kst» Александра ЛЕБЕДИНСКАЯ проживает в доме № 130 по ул. Шевченко. Ее припаркованный автомобиль находился в нескольких метрах от упавшего крана.

- Я услышала толчок, аж дом подпрыгнул! Выбежала на улицу и увидела, что упал кран, - рассказала она. - Полиция и скорая очень долго ехали, я дозвонилась в службу 112, наверное, раза с четвертого! Приехали все службы минут через 20-25 после ЧП. К счастью, моя машина не пострадала. Но автомобилю моих соседей повезло меньше - его полностью раздавило. Думаю, причина происшествия в том, что нарушаются все возможные строительные нормы.

- Мы сидели дома, обедали, - говорит хозяйка раздавленного автомобиля Мадина ЖАПАСОВА. - Потом узнали, что кран упал. Я незадолго до этого вышла из машины. Ходила взять из нее вещи. Отошла буквально минут за пять до случившегося. Буду подавать в суд на застройщика. Это не первый случай за последний год, когда кто-то у них на стройке погибает!

Сотрудники скорой, полиции и ДЧС от комментариев по началу отказались. В течение часа они вытаскивали из кабины крана труп мужчины. Затем огородили место ЧП красно-белой лентой, но тело долго не увозили.

Позже, когда к месту событий подъехали и другие журналисты, ситуацию прокомментировал заместитель начальника Северного отдела полиции УП Костаная Даурен ЕСКАТОВ:





- Сегодня, в 12.50, на строящемся объекте по ул. Шаяхметова произошло падение крана. В кабине находился 49-летний крановщик, который скончался на месте от полученных травм. По данному факту начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 277 УК РК “Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ, повлекшее гибель человека". На месте проводятся все необходимые следственые действия. Причина падения крана устанавливается. Иные сведения в рамках следствия разглашению не подлежат.

На месте ЧП мы не увидели ни представителей застройщика, ни сотрудников горакимата. Местные жители сообщили, что ранее видели, вероятно, начальника участка или прораба. По их словам, эти мужчины каждое утро приезжали на стройку, но в этот раз они ретировались.

Фото Ксении РЕБИК