Зовут как человека, который заявлял, что запрещает точечную застройку. Впрочем, были и до него рулевые области, говорившие то же самое. А новостройки вставали и встают одна за другой в тесном соседстве с существующим жильем.

На днях несогласные с этим эмоционально назвали свое противостояние с застройщиком на дворовом собрании «нашей Сталинградской битвой». ТОО «Елена Д» в районе, прилегающем к парку Победы, поднимает одиннадцатиэтажку и планирует рядом ставить дом в 19 этажей. Окрестные жители против. Об их «против» было заявлено на общественных слушаниях. Но результатов от этого никаких.

Вечернее собрание тех, кто против строительства девятнадцатиэтажки у себя под боком, было многолюдным / Фото предоставлено участниками собрания



Бег по инстанциям, срочно предпринятый инициативной группой, показал, что госорганы с несогласием людей тоже ничего делать не намерены. Нет, дескать, повода. Жители же уверены, что огромные новые дома создадут в районе кучу проблем: инфраструктурных, транспортных, социальных. А с этим никто разбираться и что-то им доказывать не собирается. Люди намерены протестовать всеми возможными способами, но при этом надеются, что, приди глава региона к ним во двор, они ему свою правоту покажут и докажут.

Сначала 11, потом 19

В офис компании на общественные слушания 23 ноября пришло человек тридцать костанайцев, живущих в окрестностях будущей высотки. Товарищество уже возводит 11-этажный дом рядом со зданием ДК профсоюзов, новая многоэтажка должна встать на месте расположенных тут же бывших медицинских складов. Недвижимость это была частная, ТОО выкупило ее и приобрело земельный участок под ней и вокруг площадью 1 гектар в границах улиц Победы, Бородина, Назарбаева и парка Победы для многоэтажной застройки. Убедиться в этом можно, заглянув на сайт управления земельного кадастра.

На общественных слушаниях главу ТОО спрашивали, почему строят в центре города, а не на окраинах / Фото Ксении РЕБИК

Никакое жилье вокруг застройщику выкупать нужды нет, реконструировать и сносить - тоже. Одна стройка вовсю идет. Презентуя проект второй, инженер производственно-технического отдела компании подчеркнул, что «нет необходимости забирать какие-то парковочные места, детские площадки».

Но, как сказала одна из участниц слушаний, «мы пришли, чтобы заявить, что против вашей стройки». Люди говорили о том, что им приносит неудобства уже ведущееся строительство 11-этажного дома, когда вбивали сваи под фундамент, посуда с полок падала.

- Почему все строите в центре города? Земли много, идите на окраины. Все продано, с нашим мнением не считаются... Когда уже будут думать о людях, - говорила Нуржамал ЖИЛКАЙДАРОВА, - у нас канализация старая, давление воды такое, что еле-еле идет, а тут такой дом еще.

- Да город как раз за наш счет, за счет коммерческих застройщиков, обновляет коммуникации, - ответил директор ТОО «Елена Д» Иван МАРАР, - мы, например, сейчас строим дом на улице Толстого и тянем за 400 с лишним миллионов тенге сети, силовой кабель для целого района в центре Костаная. И здесь будут обновляться коммуникации.

«Сборище - ерунда»

Один из первых вопросов касался парковочных мест.

- У нас двор, куда выходят три пятиэтажки, уже задыхаемся от машин. Подземная парковка в вашем доме предусмотрена? - спросил Николай ГЛЕВИЧ.

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Выяснилось, что обустройство подземного паркинга не планируется, но количество парковочных мест по периметру дома, утверждал инженер ПТО, рассчитано по нормативу на количество жильцов девятнадцатиэтажки. А гостевая парковка будет использоваться прежняя - вдоль парка Победы со стороны часовни и музея военной техники.

- Давайте так ответим на этот вопрос: мы сейчас говорим о проекте детальной планировки, дальше будет разрабатываться рабочий проект - именно этот дом. Пока ПДП утверждаются общие параметры всего района, - сказала юрист ТОО Елена МАРАР, - даже расположение дома пока показано условно, а точное расположение, количество квартир, количество парковок уже будет указано в рабочем проекте. Таков закон, что мы обязаны обсуждать с вами ПДП, узнать мнение жителей.

- Тогда все это сборище - ерунда, - отреагировала Жанета АРУТЮНЯН, - сделаете то, что захотите. Как было на Баймагамбетова, когда напротив Французского центра поставили кафе, людям в доме рядом на нескольких этажах свет закрыли. И никто ничего не добился.

В ответ опять прозвучала ссылка на будущие согласования по проекту, в том числе по нормам инсоляции, иначе необходимую госэкспертизу не пройдешь. Директор ТОО упомянул, что, возможно, даже этажность будет корректироваться.

Кто-то из участников слушаний уточнил, будут ли собирать на подобное мероприятие, когда проект будет готов. Ответ получил отрицательный. Но представители ТОО обещали, что будет и нормальная детская площадка, и благоустройство выполнят.

Формально известили

Буквально на следующий день после слушаний в «НГ» обратились люди, которые заявили, что они тоже живут в домах, соседствующих со стройками «Елены Д» - текущей (11-этажного здания) и будущей. Возмущены тем, как были проведены слушания, точнее, тем, что мало кто из окрестных жителей знал о них. Отдел архитектуры опубликовал объявление в бесплатной газете «Твой шанс», которую сейчас просто кладут в почтовые ящики. Никаких листовок на подъездах или чего-то подобного не было. Однако требование закона власть исполнила, а качество информирования ее не волнует.

Строительство 11-этажного дома идет полным ходом. Скоро рядом развенется новая стройка / Фото Ксении РЕБИК



Получилось, что о слушаниях заинтересованные жители района узнали постфактум, из публикации «Нашей Газеты» на сайте и в instagram-аккаунте. Уже на следующий день инициативная группа пошла по инстанциям, попыталась договориться с застройщиком о еще одной встрече с большим количеством людей, но получила от ворот поворот.

В субботу, 25 ноября, вечером у дома по Назарбаева, 137/1 прошло многолюдное собрание. Подсвечивая фарами машин, даже вели протокол. Решили защищать свои права.

«Для нас - большая беда»

28 ноября позвали на встречу корреспондентов «НГ», чтобы, кроме прямых обращений, еще и через СМИ известить исполнительную власть о своей позиции в связи с начавшейся точечной застройкой. Именно ею считают жители возведение двух зданий высокой этажности. Уверены, что таким рядом с их домами явно не место.

Присутствовали жильцы домов и председатели ОСИ Назарбаева, 137/1, Бородина,144, Шевченко, 130. Это близкие соседи новостроек.

Люди начали с того, что в домах «посыпятся коммуникации, будем сидеть без воды, без тепла, а то и без света, у них же в новых домах электроплиты запланированы». Говорили не просто жильцы, а председатели ОСИ, которые прекрасно знают свое коммунальное хозяйство.

Жильцы опасаются, что их фундамент не выдержит новых своебойных работ / Фото Ксении РЕБИК

- Не только коммуникации полетят. Мы боимся, что фундамент нашего дома не выдержит еще одной серии сваебойных работ, - говорила председатель ОСИ Назарбаева, 137/1 Марина ГРОН, - он ленточный, просто три ФБС-ки (стеновых блока - «НГ») лежат один на другом, и все. Пока фундамент для одиннадцатиэтажки делали, месяца три колотили, люди без конца жаловались. А тут 19-этажную монолитку будут поднимать. Да наш дом рухнет просто.

Собравшиеся жалобы повторили. У кого-то «отошел» от стены балкон, у кого-то двери и рамы повело, плохо закрываются. Водили нас показать трещину по фасаду дома со стороны парка. Говорили, конечно, это температурный шов, но вы видите, как он разъехался и заметно, что штукатурка недавно отвалилась. Старожилы вспоминали, что дом когда-то сдавался с проблемами, были претензии к качеству строительных материалов, в частности, к цементу. Когда здание заселяли в 1991 году, никто на баланс брать не хотел...

Люди считают, что эта трещина заметно разошлась после сваебойных работ по соседству / Фото Ксении РЕБИК

Члены инициативной группы уже обращались в ГАСК, но там ответили, что, пока проекта нет, нет и реакции, повода провести проверку.

Самые внимательные жители изучили схему, которая была представлена на общественных слушаниях. И углядели в ней неточности. Неправильно указана этажность существующих домов. Трехэтажка обозначена как 9-этажный дом и половина 6-этажного дома Назарбаева, 137/1 помечена тоже как девятиэтажка. Указан сквозной проезд через территорию детского сада.

- Вообще, когда смотришь на их картинку, впечатление, что пропорции существующих зданий намеренно изменены, - заметила Лариса ГРИГОРЬЕВА. - Склады эти, выкупленные в двух шагах от нас, а на плане - вокруг них зелень, простор. Пока человек, специалист сюда, на место, не приедет, он и не поймет, как здесь тесно все стоит. Еще одна высотка здесь все задавит, а на бумаге тут район - стройся и стройся, инфраструктура развита, садик рядом, парк большой, красота.

Жильцы внимательно изучили представленную схему, нашли неточности / Фото Ксении РЕБИК



Кстати, по поводу детского сада и школы жители говорили, что они уже сейчас в этом районе переполнены. Что будет при появлении жильцов в таких больших домах.

- Для нас эти стройки - большая беда, - резюмировала Лариса Горн, - мы на собрании решили нанимать юриста, чтобы защищаться, деньги будем собирать на оплату его услуг, и даже 93-летние бабушки готовы в этом участвовать. Подали заявку на проведение мирного собрания. Ответа должны ждать 15 дней. И пока эта резина тянется, застройщик будет вовсю готовить документы, заниматься проектом. А нам топтаться на месте?

Жители решили также записать видеообращение к президенту страны. Надеются, что из республики виднее проблемы областного центра.