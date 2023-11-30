Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ посетил место ЧП которое произошло сегодня, 30 ноября, и поговорил с жителями окрестных домов. В основном из дома № 130 по ул. Шевченко. Все они были против строительства 19-этажного дома по соседству.

- Мы проверили документы. Разрешение от управления государственно-строительного контроля на строительство у ТОО «Елена Д» есть, а значит отказать ему не могли, - пояснил аким города. И добавил: - К сожалению, при падении крана погиб человек. Приношу свои соболезнования семье. Полиция возбудила уголовное дело в отношении застройщика. Инспекция труда будет заниматься по нарушению правил безопасности. Будет расследование и потом будем делать выводы.

По словам Жундубаева, он узнал из СМИ о том, что ТОО «Елена Д» хочет построить 19-этажный дом, а местные жители этим возмущены:

- Застройщик пытается разработать ПДП, но, прежде чем вас собрать, он должен был все с нами согласовать и мы бы дали дали оценку. Но застройщик этого не сделал: нарушил все правила, рассказал про какой-то 19-этажный дом. Мы видим, что этот участок маленький. И вы правильно заметили - вот где здесь можно 19-этажный дом строить?! Наша позиция, городского акимата в целом, мы будем запрещать ему строить этот дом в рамках законодательства.

Местные жители отреагировали на это дружным «Спасибо!» и аплодисментами.

- Это только будут запрещать, но это не значит, что дом не построят, господа! - выкрикнула Александра ЛЕБЕДИНСКАЯ.

Люди постоянно перебивали акима и эмоционально комментировали практически каждое его слово.

- Мы не видим законных оснований, чтобы разрешать. Мы против! Я, как аким города, против! - сказал Марат Жундубаев. - Но нужно понимать, что застройщик ведь тоже грамотный человек - он завтра в суд пойдет, он имеет право. Но в любом случае мы видим, что здесь строительство 19-этажного дома никак не идет.

Жильцы вновь стали возмущаться - теперь уже тем, что продолжается строительство 11-этажного дома, уже построили 6 этажей.

- А как нам сейчас жить?! Я каждый день гуляю здесь с мужем и видела этот кран, я мужу сказала, что кран упадет. Я вижу сама, как они плиту несут и ударяют об стену - вон угол разбитый! - указала в сторону дома Анжела ЯРИГИНА. - Без страховки, без касок! Мы хотим до президента дойти! Пусть он нас услышит! А то получается, что у нас рука руку моет!

Аким попытался успокоить людей и сказал, что жильцы могут обращаться по этим вопросам в компетентные органы, представители которых также были на встрече. Но жильцы ответили, что они уже обращались и их никто не слышал.

Жильцы напомнили, что точечная застройка в Костанае была запрещена акимом области, и попросили прокомментировать строительство 11-этажного дома, где случилось ЧП. Стали дружно кричать «Остановите стройку!». Аким ответил, что считает нужным остановить строительство дома на время следствия.

Фото Андрея СКИБЫ