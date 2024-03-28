Постановление по уголовному делу в отношении руководителя ТОО «Регион Строй Аспект» Сергея Пастухова огласили в суде № 2 Костаная сегодня, 28 марта. Его обвиняли в совершении уголовного правонарушения по ч. 2 ст. 277 УК РК, то есть в несоблюдении правил техники безопасности при проведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Cергей Пастухов (слева)

- Пастухов, являясь ИП, 1 марта 2023 года заключил с заказчиком ТОО NurCom Building договор на выполнение подрядных строительно-монтажных работ на объекте строительства МЖД по адресу ул. Победы 70 "А", - зачитала обвинительный акт прокурор Салтанат БИСЕМБАЕВА. - Пастухов, имея в своем предприятии неопределенное количество работников, трудоустроенных официально и неофициально, в числе которых неофициально работал потерпевший Ермагамбетов, при этом не имея лицензии и соответствующей категории, приступил к работе по обработке грунта и установке свайных конструкций на объекте строительства.

30 марта 2023 года, около 9.00, рабочие ТОО "Регион Строй Аспект" проводили срубку голов свай на строительном объекте.

- Ермагамбетов, не имеющий профессии и разряда бетонщика, не предпринял необходимые меры, исключающие падение убираемой части при резке забитых в грунт свай, при этом предоставил кран для закрепления удерживаемой верхней части сваи второму рабочему - бетонщику 3-го разряда, тем самым допустил нарушение правил безопасности, - пояснила Бисембаева. - В результате верхняя часть сваи упала на Ермагамбетова, который от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Согласно заключению судмедэкспертизы, смерть наступила из-за травматического шока, ушиба сердца, разрыва легких и печени, развившихся в результате закрытой тупой травмы грудной клетки и брюшной полости.

- Вышеописанные телесные повреждения могли образоваться в результате от действия твердого тупого предмета (или предметов) в относительно короткий промежуток времени до наступления смерти, - пояснила прокурор. - Этиловый спирт и/или наркотические, психотропные и лекарственных веществ в крови погибшего не обнаружены.

Она также объяснила, в чем именно обвиняется Пастухов и как он связан с гибелью Ермагамбетова:

- Пастухов, являясь ответственным за соблюдение техники безопасности лицом, несет ответственность за случаи причинения вреда жизни и здоровья, смерти на рабочем месте или месте, связанном с работой. В том числе осуществление выплат пострадавшему и семье пострадавшего, погибшего или компенсации, связанной с лечением человека вследствие несчастного случая, оплачивается подрядчиком самостоятельно и за свой счет.

Бисембаева ходатайствовала о назначении подсудимого наказания по ч. 2 ст. 277 УК РК в виде 3 лет лишения свободы условно.

- Уголовное дело в отношении Пастухова возвратить для расследования в общем порядке, в рассмотрении дела в согласительном порядке отказать, - зачитал постановление судья Нурлан БЕКИШЕВ. - На постановление может быть подана апелляционная жалоба, вынесено ходатайство прокурора в Костанайский областной суд в течение 15 суток со дня оглашения постановления.

Судья отметил, что прокурор к материалам дела не приобщил договор между ТОО NurCom Building и Пастуховым.

- Согласно информации УГД Костаная, 1 марта 2023 года Пастухов зарегистрирован в качестве ИП Пастухов, вид деятельности не указан. Из письма заместителю управления ГАСК по Костанайской области следует, что на момент заключения договора субподряда между Пастуховым и ТОО NurCom Building подсудимому необходимо было иметь лицензию, как минимум, 3-й категории, которой у него не было. Поскольку ИП Пастухов на такую лицензию средств не имеет, то со стороны ТОО NurCom Building неправильно привлекать его к выполнению строительных работ, - пояснил Нурлан Бекишев. - Из уведомлении застройщика в адрес управления ГАСК становится понятно, что Пастухов не является ответственным за проведение строительно-монтажных работ. Таким образом ответственны за их проведение работники ТОО NurCom Building.

Судья подытожил - так как виновность подсудимого не доказана, уголовное дело и возвращается прокурору для производства в общем порядке.

- Проще говоря, решить вопрос о виновности подсудимого в ходе этого производства не представляется возможным, - отметил судья - Мы не утверждаем, что он не виновен, но для разрешения этого вопроса необходимо наличие всех доказательств в материалах уголовного дела.

Напомним, 30 ноября прошлого года на этой же стройплощадке произошло еще одно ЧП с летальным исходом - упал башенный кран. Крановщик погиб. Вечером того же дня, на встрече с жителями дома № 130 по ул. Шевченко возле которого произошло ЧП, Марат Жундубаев сказал, что на время следствия строительные работы нужно приостановить. И добавил: акимат запрещает ТОО "Елена Д" (вместо руководства ТОО NurCom Building на встречу приехал именно директор этой фирмы Иван Марар - «НГ») строить рядом с 11-этажным домом 19-этажный, как планировалось ранее, и против чего активно протестовали местные жители. В итоге застройщик сам отказался от этой идеи.

15 марта этого года, департамент Комитета промбезопасности МЧС РК по Костанайской области завершил расследование причин ЧП.

- Расследование было в установленные законом сроки. Материалы и экспертное заключение ТОО «КранСервис-РИЦ» направлены в Северный отдел полиции Костаная ДП Костанайской области, - пояснил в ответе на запрос «НГ» руководитель департамента Канат КИЫЛМАНОВ. - В соответствии с законодательством РК департамент не имеет право разглашать данные досудебного производства. Наши сотрудники письменно предупреждены о недопустимости их разглашения.

Как пояснили «НГ» в пресс-службе ДП Костанайской области, следствие по этому делу еще находится в производстве.

Фото Андрея СКИБЫ