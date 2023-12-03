Произошло это сегодня, 3 декабря. Собрались жители домов в районе парка Победы, неподалеку от которых идет строительство 11-этажного дома и планируется возведение 19-этажного. Люди против новой стройки.

«НГ» уже сообщала об их позиции — жители считают, что возведение компанией ТОО «Елена Д» такого большого дома принесет им массу проблем с коммуникациями, с парковками, а само производство строительных работ угрожает состоянию их домов. Пример тому — сваебойные работы, которые велись при возведении 11-этажки.

Обращения в разные госорганы в конце ноября инициативную группу жителей ничем не обнадежили. Они записались на прием к акиму области, сделали уведомление о намерении провести мирное собрание.

А 1 декабря на стройке произошла авария, рухнул, смяв забор из профлиста, башенный кран. Погиб крановщик, за пределами стройплощадки была раздавлена легковая машина, задета еще одна. Произошло это буквально рядом с придомовой дорогой, метрах в 150 от шлагбаума, закрывающего въезд на территорию детского сада.

Место падения крана огородили профлистом

Сегодня много говорят о том, что ни в каких документах нет определения точечной застройки. Зато ЧП показало, что это такое в реальности и какие риски для окружающих несут такие застройки.

После аварии, на время расследования, строительство приостановлено. На месте происшествия побывал вместе с целой командой замов и начальников отделов аким города. Но жители не особенно обольщаются насчет результата разбирательств, поэтому хотят предать проблемы самой широкой огласке.

- Касым-Жомарт Кемелевич, обращаемся к вам с криком о помощи, - прочитала обращение одна из участниц записи, - на одной чаше весов — застройщик с большими деньгами и связями, на другой — простой народ: учителя, врачи, старики, дети. И то, какая чаша весов перевесит в этой борьбе за жилье, которое может стать аварийным в процессе строительства или вовсе завалиться, будет определят уровень нашего слышащего государства, уровень коррупции в стране, уровень защищенности каждого гражданина. 24 ноября, выступая на брифинге в столице, аким Костанайской области Кумар Аксакалов говорил о запрете точечной застройки в черте нашего города. Но по факту мы видим, что даются разрешения на стройку с огромными нарушениями.

В финале жители — а собралось действительно немало народу, вышли с детьми — проскандировали несколько раз: «Мы верим: наш президент нам поможет!». Обращение к главе государства сопровождалось чем-то вроде перформанса. У детей были перевязаны зелеными лентами рты. Как символ того, что до государства не докричаться. А ряд выставленных клетчатых сумок иллюстрировал, что люди не знают, что будет завтра с их жильем.

- Мы не только бороться готовы, мы акимату города предложили варианты достижения компромисса, - сказала после мероприятия корреспонденту «НГ» член инициативной группы Марина ГРОН, - государство выкупает у ТОО «Елена Д» участок, где они собираются строить новый дом. Либо акимат предлагает застройщику равноценный. А на территории можно поставить, например, центр изучения казахского языка, который действительно нужен в северном регионе. Другое предложение — области необходима школа-интернат для спортсменов, такая проблема обсуждалась в управлении спорта. И как раз речь шла о том, что нет для нее места. В микрорайоне Кунай неудобно. А вот здесь, нам кажется, подходящая локация. Конечно, просчитать все надо специалистам... То есть строить можно, но не многоэтажку.

С какими нарушениями начиналась стройка 11-этажного дома, где упал башенный кран, читайте здесь.

Фото Галины КАТКОВОЙ