О расследовании причин падения башенного крана 30 ноября на строительной площадке возле дома № 130 по ул. Шевченко в Костанае и хлопка газовоздушной смеси 11 декабря в ж/м Амангельды рассказали сегодня, 20 декабря, на брифинге в РСК.

Серик Умурзаков (справа) /Фото Андрея СКИБЫ

- Для точного определения причин ЧП на стройке нанята специализированная экспертная организация - ТОО "КостанайКранСервис", которая сейчас подготавливает экспертное заключение, - сообщил руководитель отдела департамента Комитета промышленной безопасности по Костанайский области Серик УМУРЗАКОВ. - После получения этого заключения мы уже сделаем выводы и результатами поделимся со СМИ.

Фото из архива "НГ"

В результате ЧП погиб крановщик, а под упавшим краном оказался автомобиль. 11-этажный дом строит ТОО "Елена Д". Вечером 30 ноября, на встрече с жителями дома № 130 по ул. Шевченко аким Костаная Марат Жундубаев сказал, что на время следствия строительные работы нужно приостановить. И добавил: акимат запрещает ТОО "Елена Д" строить рядом с 11-этажным домом 19-этажный, как планировалось ранее и против чего активно протестовали местные жители. В итоге застройщик сам отказался от этой идеи.

Спикеры ответили на вопрос о причинах другого ЧП - взрыва газовоздушной смеси в ж/м Амангельды 11 декабря, в результате которого погибли три человека.

- Возбуждено дело по ч. 3 ст. 292 УК РК "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". До момента судебного вынесения решения, оглашению никакие версии не подлежат, - сообщил начальник ДЧС Костанайской области Кайрат КАСЫМ. - Сейчас нами проводятся экспертизы по многим направлениям. Для того, чтобы удостовериться в точности одной причины, мы должны исключить все остальные. В том числе экспериментальным путем.



Он добавил, что организации, которые проводят экспертизы, не всегда находятся в Костанайской области, поэтому установление причин ЧП займет какое-то время.

Фото из архива "НГ"

12 декабря на заседании акимата Костанайской области отмечали, что причиной взрыва в жилом массиве Амангельды могло быть и нарушение правил использования газобаллонного оборудования, установленного на машинах.

Отвечая на вопросы журналистов, Касым пояснил, почему сотрудники ДЧС называют взрыв ГВС хлопком:

- Когда газ выходит без возгорания, используют термин хлопок. Например, когда пожарный видит, что человек на месте ЧП обожженный, но никакого запаха или огня нет. А когда происходит неконтролируемое горение, это называют взрыв, то есть газ выходит с воспламенением. Пожар может возникнуть уже после хлопка. Нужно понимать, что часто при хлопке люди так же получают ожоги и зачастую идут сильные разрушения. Хлопок несет за собой очень мощные и разрушительные последствия. Мы видели с вами, что осталось от огромного СТО, где были железобетонные конструкции в два этажа. Бывают и случаи, как в Таразе: был хлопок в одном из подъездов жилого многоэтажного дома и весь подъезд до пятого этажа практически обрушился. Поэтому слово "хлопок" мы очень серьезно воспринимаем.

Фото Андрея СКИБЫ