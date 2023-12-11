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Около семи человек оказалось под завалами из-за ЧП в Костанае

11 декабря 2023, 13:26 |  Происшествия

Инцидент произошел сегодня, 11 декабря, около 12:36, по адресу ул. Энергетиков, 1 в жилом массиве Амангельды (быв. Красный партизан). По предварительным данным ДЧС, здесь произошел хлопок газовоздушной смеси.

Из-за взрыва обрушилось одноэтажное здание. Обломками завалило около 7 человек.

Спасатели работают на месте происшествия. Так же туда приехал аким области. На месте развернут оперативный штаб.

Момент взрыва газовоздушной смеси попал на видео. Кадры с камеры видеонаблюдения прислали в редакцию "НГ".