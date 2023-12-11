Об этом только что сообщила пресс-служба областного акимата. Власти подтвердили смерть трех человек под завалами. Спасательные работы на территории жилого массива Амангельды по адресу улица Энергетиков, 1 завершены.

- В результате поисково-спасательных работ было спасено 12 человек. К сожалению, троих спасти не удалось, - только что сообщили в акимате области.



Полиция Костаная начала расследование по ст. 292 ч.3 (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).



Четыре человека госпитализированы в областную больницу, шесть в городскую. Один в тяжёлом состоянии.



Предварительно получили повреждения 7 единиц легковой и 5 единиц большегрузной техники, а также 12 близлежащих частных домостроений.