Об этом директор ТОО «NurComBuilding» Иван МАРАР сообщил вечером 5 декабря на встрече с жителями дома № 137/1 по пр. Назарбаева. Кроме застройщика, присутствовали и. о. акима города Алмат Исмагулов и заместитель акима Костанайской области Ерлан Спанов.

Об этом сообщается в распространненом сегодня, 6 декабря, пост-релизе пресс-службы городского акимата. В акимате также пояснили, что Марат Жундубаев находится в отпуске, поэтому на встречу приехал его и. о.

Напомним, жители этого дома с самого начала выступали против строительства высотки, так как, по их словам, проблемы в их жилье уже начались во время строительства по соседству 11-этажного дома.

Через несколько дней после встречи с корреспондентами "НГ", где костанайцы делились своими опасениями, на этой стройке упал башенный кран. В результате погиб крановщик. Приехавший на место происшествия аким города Марат Жундубаев выступил против будущего строительства многоэтажки. А еще через несколько дней жильцы дома № 137/1 записали видеообращение к президенту страны.

- На встрече Иван Марар заверил собравшихся, что на участке, принадлежащем компании ТОО «Елена и Д» - 19-этажный или другой жилой дом - строить не планирует, - говорится в сообщении. - Акимат города совместно с застройщиком рассмотрят альтернативные предложения по дальнейшей судьбе данного участка. В свою очередь жители дома по пр. Назарбаева, 137/1 предлагают построить на этом месте Центр по развитию государственного языка или спортивный зал.