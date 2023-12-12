Об этом сегодня, 12 декабря, шла речь на заседании акимата Костанайской области. Эта версия, по заявлению представителя ДЧС, также проверяется в рамках возбужденного по факту происшествия уголовного дела. ЧП - хлопок газовоздушной смеси с последующим обрушением здания - произошло 11 декабря. Три человека погибли.

Фото из архива "НГ"

Прежде ведомство извещало, что «начато досудебное расследование по статье ст. 292 ч. 3 УК РК «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Изъяты записи с камер видеонаблюдения.

Со своей стороны аким области Кумар АКСАКАЛОВ поручил уполномоченным органам провести проверки объектов, использующих различное газовое оборудование, а также пресечь нелегальную заправку газом на заправочных станциях. Отметил, что такие факты есть.