Департаментом Комитета промбезопасности МЧС РК по Костанайской области завершено расследование причин ЧП, произошедшего 30 ноября прошлого года. Напомним, в тот день на стройплощадке 11-этажного жилого дома по адресу ул. Победы, 70 "А" упал башенный кран. Крановщик погиб.

- Расследование было в установленные законом сроки. Материалы и экспертное заключение ТОО «КранСервис-РИЦ» направлены в Северный отдел полиции Костаная ДП Костанайской области, - пояснил в ответе на запрос «НГ» руководитель департамента Канат КИЫЛМАНОВ. - В соответствии с законодательством РК департамент не имеет право разглашать данные досудебного производства. Наши сотрудники письменно предупреждены о недопустимости их разглашения.

Корреспондент «НГ» обратился в пресс-службу ДП Костанайской области с просьбой прокомментировать ситуацию и сообщить о результатах экспертизы. Нам пообещали предоставить информацию в ближайшее время.

Как писали в местных СМИ, на днях на заседании в городском акимате обсуждали случаи производственного травматизма. Аким Костаная Марат Жундубаев отметил, что в отчете на эту тему нет ни одного случая с летальным исходом, напомнил, что в прошлом году погиб крановщик.

Юрист ТОО «Елена Д» (компания-застройщик 11-этажного дома - «НГ») Елена МАРАР прокомментировала ситуацию и пояснила, что "этот случай не вошел в статистику, так как за два дня до ЧП крановщик был уволен. Он планировал переезжать на ПМЖ в Россию, пришел на стойплощадку, вероятно, чтобы забрать свои вещи".

Сегодня, 15 марта, корреспондент «НГ» попросил юриста компании уточнить, почему уже уволенный сотрудник был допущен на стройплощадку и почему сразу же, в первые часы после трагедии на месте не было руководства компании.

- К тому, что я уже сказала, мне добавить нечего. У нас не режимный объект и никто не знает, как крановщик там оказался, так как это было в обеденное время. Обед у нас с 12 до часу дня (ЧП по словам очевидцев произошло примерно в 12.50 дня - «НГ»), - пояснила «НГ» Марар. - Прораба на месте не было. С какой целью он пришел, никто не знает, мы знаем только, что зашел через калитку. Почему-то все ошибочно полагают, что этот объект принадлежит именно ТОО «Елена Д», но его строит другая компания - ТОО NurCom Building. В первые же минуты директор ТОО Серик Дильдабеков прибыл на место ЧП, находился там вместе с полицией и бригадой скорой помощи. О трагедии ему сообщили рабочие, которые обедали на территории стройплощадки.

Напомним, вечером 30 ноября, на встрече с жителями дома № 130 по ул. Шевченко возле которого произошло ЧП, Марат Жундубаев сказал, что на время следствия строительные работы нужно приостановить. И добавил: акимат запрещает ТОО "Елена Д" строить рядом с 11-этажным домом 19-этажный, как планировалось ранее, и против чего активно протестовали местные жители. В итоге застройщик сам отказался от этой идеи.



Фото из архива «НГ»