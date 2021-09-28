24 сентября управление ГАСК Костанайской области провело внеплановую проверку по факту строительства дома по ул. Темирбаева, 50 в Костанае. Ранее жители соседнего дома № 39 жаловались на большую кучу грунта, которую рабочие насыпали на тротуаре, завалив деревья и столб, а также сообщали об отсутствии паспорта на ограждении объекта.

28 сентября строительной техники и рабочих на объекте не было / Фото Андрея СКИБЫ

В управлении подтвердили, что на основании договора купли-продажи собственником этого участка является ТОО «Елена Д».

- По результатам проверки за нарушения, допущенные в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, в отношении ТОО «Елена Д» возбуждено административное производство в соответствии с ч. 2 ст. 316 КоАП РК (производство строительно-монтажных работ без проектно-сметной документации), ст. 321 (производство строительно-монтажных работ без сопровождения авторского и технического надзора) и ч. 2 ст. 463 (производство строительно-монтажных работ без уведомления управления ГАСК), - сообщил в ответе на запрос «НГ» заместитель руководителя управления ГАСК Самат МАДИЕВ.

Из своих окон жители дома № 39 по ул. Темирбаева видят кучу грунта / Фото читателя "НГ"

В адрес ТОО выдано предписание для устранения выявленных нарушений. Но собственник земельного участка не согласился с предписанием, поэтому вопрос будет решаться в суде.

- Согласно п.п. 6.3.2 п. 6.3 раздела 6 СН РК 1.03-00-2011 «Строительное производство. Организация строительства предприятий. Зданий и сооружений» в строительную площадку при необходимости могут быть включены дополнительно территории других (в том числе соседних) земельных участков, - пояснил Мадиев. - Но в таких случаях застройщик до получения разрешения на строительство получает согласие владельцев дополнительных территорий на их использование или устанавливают необходимые сервитуты.

Управление ГАСК также направило письмо в управление по контролю за исполнением и охраной земель акимата Костанайской области для проведения проверки на предмет самозахвата подрядчиком земельного участка и размещения там строительного грунта.

Ворота закрыты на замок / Фото Андрея СКИБЫ

28 сентября корреспондент «НГ» побывал на месте стройки. Рабочих и техники здесь нет. В этот раз не было и охранника, но ворота кзакрыты на замок. Куча грунта осталась на тротуаре.