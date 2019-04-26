Форум
Victor Yang
Трудоустройство выпускников программы "Серпiн" стало главной темой областной ярмарки вакансий в Костанае
«серпiновцев» Это на каком языке? Если на русском, то буквы i в русском языке нет, если на казахском - в казахском нет такого словообразования. планируют обязать, чтобы они отработали в регионе,...
26.04.19 16:10
Vital
Трудоустройство выпускников программы "Серпiн" стало главной темой областной ярмарки вакансий в Костанае
arman_kst: А какая у тебя зп? Я знаю одного парня, он с тургайских краёв приехал сюда несколько лет назад. Работает на мельнице грузчиком на погрузчике. Вагоны грузит.12 часов в день. 400 000...
26.04.19 15:52
Victor Yang
Без газа, лифтов и благоустройства - жильцы новой многоэтажки Костаная называют ее домом-призраком
пешеход: то через суд решить. Так это всё время, время.
26.04.19 15:26
arman_kst
175-летие Абая отметим на государственном уровне - Токаев
Переименовать Абая на Назарбаева)
26.04.19 14:57
arman_kst
Трудоустройство выпускников программы "Серпiн" стало главной темой областной ярмарки вакансий в Костанае
Работаю на юге. Нормально. Тут таких зп нет
26.04.19 14:56
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Жамбыл Ахметбеков выдвинут кандидатом в президенты от КНПК

26 апреля 2019, 11:13 |  Государство

Жамбыл Ахметбеков - кандидат в президенты от Коммунистической Народной партии Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"В результате тщательного обсуждения данного вопросы мы выдвигаем кандидатом в президенты  Казахстана Ахметбекова Жамбыла Аужановича", - заявил секретарь ЦК КНПК Дмитрий Легкий на XIV внеочередном съезде КНПК.

Жамбыл Ахметбеков - депутат Мажилиса, член Комитета по социально-культурному развитию.

Родился в 1961 году в селе Жантеке в Акмолинской области. Окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт. Трудовую деятельность начал в 1983 году механиком совхоза Кургальджинский. В 1992-1994 годы работал заведующим отделом культуры Тенгизской районной администрации Карагандинской области. Позже три года был заведующим отделом по делам молодежи, туризма и спорта, заведующим отделом культуры Кургальджинской районной администрации.

В начале 2000-х годов был заместителем директора по военно-патриотическому воспитанию Дружбинской средней школы.

В 2002-2003 годах - методист районного отдела образования по начальной военной подготовке и спорту. Позже несколько лет был главным специалистом, начальником организационно-контрольного отдела аппарата акима Коргалжынского района.

В 2005-2011 годах работал руководителем аппарата, секретарем центрального комитета Коммунистической Народной партии Казахстана. С 20 января 2012 года - депутат Мажилиса.

Женат, имеет четырех детей.

25 апреля выдвинули кандидатом в президенты Толеутая Рахимбекова от партии "Ауыл".

24 апреля демократическая партия "Ак Жол" выдвинула Данию Еспаеву кандидатом в президенты.

23 апреля кандидатом в президенты от партии Nur Otan был выбран Касым-Жомарт Токаев. Он уже сдал экзамен на знание государственного языка, по итогам которого комиссия пришла к выводу, что Токаев в совершенстве владеет казахским.

23 апреля исполком Федерации профсоюзов Казахстана выдвинул от организации Амангельды Таспихова, председателя территориального объединения профсоюзов Западно-Казахстанской области.

22 апреля в Центральную избирательную комиссию сдал документы Садыбек Тугел - его кандидатуру выставило республиканское движение "Ұлы дала қырандары". Лингвистическая комиссия подтвердила, что кандидат свободно владеет государственным языком.

Внеочередные выборы президента Казахстана пройдут 9 июня текущего года.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
26.04.19 15:46 Местами осадки и туман - прогноз погоды на выходные в Костанайской области
26.04.19 15:07 Движение "Ұлт тағдыры" выдвинуло кандидатом в президенты Амиржана Косанова
26.04.19 14:40 Трудоустройство выпускников программы "Серпiн" стало главной темой областной ярмарки вакансий в Костанае
26.04.19 14:18 175-летие Абая отметим на государственном уровне - Токаев
26.04.19 14:00 ОСДП на съезде решила не принимать участие в выборах президента. Бапи взял самоотвод
26.04.19 12:22 Без газа, лифтов и благоустройства - жильцы новой многоэтажки Костаная называют ее домом-призраком
26.04.19 11:25 Госорганы неверно трактуют изменения в Закон «О рекламе» - НПП «Атамекен»
26.04.19 11:07 На монетах тенге изменили надписи
26.04.19 10:26 Абаев прокомментировал 15-суточный арест за плакат "От правды не убежишь"
26.04.19 09:39 "Исключений нет" - юрист объяснил запрет на возврат телефонов продавцам

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 153
Пользователей: 3
Всего: 156

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх