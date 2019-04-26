Жамбыл Ахметбеков выдвинут кандидатом в президенты от КНПК
Жамбыл Ахметбеков - кандидат в президенты от Коммунистической Народной партии Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"В результате тщательного обсуждения данного вопросы мы выдвигаем кандидатом в президенты Казахстана Ахметбекова Жамбыла Аужановича", - заявил секретарь ЦК КНПК Дмитрий Легкий на XIV внеочередном съезде КНПК.
Жамбыл Ахметбеков - депутат Мажилиса, член Комитета по социально-культурному развитию.
Родился в 1961 году в селе Жантеке в Акмолинской области. Окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт. Трудовую деятельность начал в 1983 году механиком совхоза Кургальджинский. В 1992-1994 годы работал заведующим отделом культуры Тенгизской районной администрации Карагандинской области. Позже три года был заведующим отделом по делам молодежи, туризма и спорта, заведующим отделом культуры Кургальджинской районной администрации.
В начале 2000-х годов был заместителем директора по военно-патриотическому воспитанию Дружбинской средней школы.
В 2002-2003 годах - методист районного отдела образования по начальной военной подготовке и спорту. Позже несколько лет был главным специалистом, начальником организационно-контрольного отдела аппарата акима Коргалжынского района.
В 2005-2011 годах работал руководителем аппарата, секретарем центрального комитета Коммунистической Народной партии Казахстана. С 20 января 2012 года - депутат Мажилиса.
Женат, имеет четырех детей.
25 апреля выдвинули кандидатом в президенты Толеутая Рахимбекова от партии "Ауыл".
24 апреля демократическая партия "Ак Жол" выдвинула Данию Еспаеву кандидатом в президенты.
23 апреля кандидатом в президенты от партии Nur Otan был выбран Касым-Жомарт Токаев. Он уже сдал экзамен на знание государственного языка, по итогам которого комиссия пришла к выводу, что Токаев в совершенстве владеет казахским.
23 апреля исполком Федерации профсоюзов Казахстана выдвинул от организации Амангельды Таспихова, председателя территориального объединения профсоюзов Западно-Казахстанской области.
22 апреля в Центральную избирательную комиссию сдал документы Садыбек Тугел - его кандидатуру выставило республиканское движение "Ұлы дала қырандары". Лингвистическая комиссия подтвердила, что кандидат свободно владеет государственным языком.
Внеочередные выборы президента Казахстана пройдут 9 июня текущего года.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Пользователей: 3
Всего: 156
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Трудоустройство выпускников программы "Серпiн" стало главной темой областной ярмарки вакансий в Костанае
«серпiновцев» Это на каком языке? Если на русском, то буквы i в русском языке нет, если на казахском - в казахском нет такого словообразования. планируют обязать, чтобы они отработали в регионе,...
Трудоустройство выпускников программы "Серпiн" стало главной темой областной ярмарки вакансий в Костанае
arman_kst: А какая у тебя зп? Я знаю одного парня, он с тургайских краёв приехал сюда несколько лет назад. Работает на мельнице грузчиком на погрузчике. Вагоны грузит.12 часов в день. 400 000...
Без газа, лифтов и благоустройства - жильцы новой многоэтажки Костаная называют ее домом-призраком
пешеход: то через суд решить. Так это всё время, время.
175-летие Абая отметим на государственном уровне - Токаев
Переименовать Абая на Назарбаева)
Трудоустройство выпускников программы "Серпiн" стало главной темой областной ярмарки вакансий в Костанае
Работаю на юге. Нормально. Тут таких зп нет