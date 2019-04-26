Жамбыл Ахметбеков выдвинут кандидатом в президенты от КНПК

Жамбыл Ахметбеков - кандидат в президенты от Коммунистической Народной партии Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"В результате тщательного обсуждения данного вопросы мы выдвигаем кандидатом в президенты Казахстана Ахметбекова Жамбыла Аужановича", - заявил секретарь ЦК КНПК Дмитрий Легкий на XIV внеочередном съезде КНПК.

Жамбыл Ахметбеков - депутат Мажилиса, член Комитета по социально-культурному развитию.

Родился в 1961 году в селе Жантеке в Акмолинской области. Окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт. Трудовую деятельность начал в 1983 году механиком совхоза Кургальджинский. В 1992-1994 годы работал заведующим отделом культуры Тенгизской районной администрации Карагандинской области. Позже три года был заведующим отделом по делам молодежи, туризма и спорта, заведующим отделом культуры Кургальджинской районной администрации.

В начале 2000-х годов был заместителем директора по военно-патриотическому воспитанию Дружбинской средней школы.

В 2002-2003 годах - методист районного отдела образования по начальной военной подготовке и спорту. Позже несколько лет был главным специалистом, начальником организационно-контрольного отдела аппарата акима Коргалжынского района.

В 2005-2011 годах работал руководителем аппарата, секретарем центрального комитета Коммунистической Народной партии Казахстана. С 20 января 2012 года - депутат Мажилиса.

Женат, имеет четырех детей.

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Внеочередные выборы президента Казахстана пройдут 9 июня текущего года.