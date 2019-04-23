Первый кандидат в президенты Казахстана сдал документы в ЦИК
22 апреля в Центральную избирательную комиссию сдал документы первый кандидат в президенты Казахстана. Им стал Садыбек Тугел - его кандидатуру выставило республиканское движение "Ұлы дала қырандары". Об этом сообщается на официальном сайте ЦИК.
Садыбек Тугел. © weproject.media
В избирательную комиссию были представлены документы кандидата - выписка из протокола заседания высшего органа движения "Ұлы дала қырандары" о выдвижении в президенты Казахстана, заявление Садыбека Тугела о его согласии баллотироваться кандидатом в президенты, биографические данные, документ, удостоверяющий внесение избирательного взноса на счет ЦИК, копия документа, удостоверяющего личность, копии дипломов об образовании в высшем учебном заведении и документы, подтверждающие наличие опыта работы на государственной службе.
© facebook/sadybek.tugel
Садыбек Тугел родился 23 февраля 1955 года в ауле Амангелды Уланского района Восточно-Казахстанской области в семье бригадира табунщиков Тугела Кумарова и работницы колхоза "Кызыл Ту" Марии Тусипкызы.
В 1982 году окончил заочный факультет журналистики Казахского государственного университета имени С. М. Кирова.
В мае 1973 года призывался в ряды Вооруженных Сил СССР. Служил в Группе советских войск в Германии.
Трудовую деятельность начал слесарем Алма-Атинской хлопкопрядильной фабрики. Работал переводчиком-корреспондентом Уланской районной газеты "Расцвет - Өркен", инструктором орготдела исполкома районного Совета народных депутатов, первым секретарем Уланского райкома ЛКСМ Казахстана, заведующим организационным отделом Уланского райкома Компартии Казахстана.
С 1988 по 1990 годы учился очно в Алматинской Высшей партийной школе, по окончании которой получил специальность политолога и социолога.
С 2002 года по 2004 год работал руководителем Международного пресс-центра Астаны, генеральным директором информационного агентства "Астана дауысы". С 2004 по 2005 годы занимал должность заведующего отделом Сената Парламента. С января 2006 года по настоящее время занимается творческой и общественной деятельностью.
Является вице-президентом Федерации национальных видов конного спорта, сопредседателем Республиканского общественно-социального культурного народного движения "Ұлы дала қырандары".
Является автором 10 книг, заслуженным тренером, почетным работником спорта, обладателем премии имени Сейдахмета Бердикулова в области спортивной журналистики, почетным гражданином Уланского района.
С супругой Кайникамал воспитал сына Айдына и дочь Айгерим, имеет трех внуков.
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