Областные соревнования по робототехнике и программированию провели в Заречненской общеобразовательной школе № 1 Костанайского района. Их цель - развитие инженерного и алгоритмического мышления, формирование практических компетенций в области робототехники и искусственного интеллекта, а также укрепление национальной идентичности и преемственности традиций.

- Идея проведения соревнований возникла в связи с растущим интересом школьников к современным технологиям и инженерному творчеству, - рассказал "НГ" методист КГУ «Методический центр информатизации и оценки качества образования» управления образования Костанайской области Алимжан БЕКБУЛАТОВ. - Сегодня робототехника, программирование и искусственный интеллект становятся важнейшими направлениями развития образования. Поэтому мы поставили задачу создать площадку, где учащиеся смогут проявить свои способности, обменяться опытом и представить собственные технические разработки.

В соревнованиях принял участие 181 ученик школ и учреждений дополнительного образования. Многие категории были вдохновлены традиционными национальными играми, но реализованы через современные робототехнические решения.

- Мы действительно видим заметный рост уровня подготовки участников, - отмечает Бекбулатов. - Если в прошлом году ребята в основном осваивали базовые навыки, то в этом году проекты стали значительно более продуманными, сложными и осмысленными. Особенно приятно, что многие участники вернулись в этом году и показали серьезный прогресс. Видно, что они не просто сохранили интерес, но и продолжили развиваться, углубили знания в программировании и инженерии.

В этом году турнире ввели новую творческую категорию StoryCraft AI, в которой участники создают комиксы с использованием инструментов ИИ, отражая в них культурные ценности и современные идеи.

- Можно сказать, ребята не просто использовали технологии, а наполнили их культурным содержанием. И это очень важно, потому что таким образом формируется связь между традициями и будущим, - отмечает методист.

Дмитрий ГАВРИЛОВ занял 2 место в категории «Aero Nomad». На совернованиях он представлял Школу технического творчества детей и юношества Костаная.

- Перед соревнованиями у нас проходили командные тренировки в нашей школе, где задачей было на дроне пролететь через кольца, - рассказал он. - Конкретно я занимался тренировками по пилотированию дронов. Подготовка шла совместно с нашим руководителем Саматом Нурлановичем Сулейменовым. Я считаю, что эти соревнования помогли мне в развитии навыков по пилотированию дронов. Мое увлечение авиамоделированием, электроникой и немного программированием связаны с тем, что я хочу развиваться в инженерном направлении. Участие в таких соревнованиях будут большим плюсом в будущем при поступлении в будущем.

Призеры соревнований

Номинация 1 место 2 место 3 место StoryCraft AI Беккали Мурат, Фархад Әуесхан, руководитель Қасиет Қазбекқызы, школа-гимназия-интернат им. И. Алтынсарина Всеволод Эбергардт, Виктория Кривобок, руководитель Гульмира Нургалиева, ОШ № 19, Костанай Даниил Павлов, Тимур Молдабаев, руководитель Султан Базарбаев, ОШ им. Абая, Федоровский р-на Aero Nomad Владислав Дычко, его руководитель Евгений Касаткин, ОШ № 23 им. М. Козыбаева, Костанай Дмитрий Гаврилов, Илья Яворский, руководитель Самат Сулейменов, Школа технического творчества детей и юношества, Костанай Илья Мамчур, руководитель Андрей Лисовский, гимназия им. А. М. Горького, Костанай

Автор - студент 4-го курса кафедры журналистики КРУ им. А. Байтурсынулы