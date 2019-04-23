Назарбаев предложил выдвинуть Токаева кандидатом в президенты
Председатель партии Nur Otan Нурсултан Назарбаев предложил выдвинуть Касым-Жомарта Токаева кандидатом в президенты Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото ©REUTERS
"Новому руководству будет оказано высокое доверие народа. Как председатель партии, я выношу на рассмотрение кандидатуру Касым-Жомарта Токаева. В качестве председателя Сената он внес огромный вклад в развитие парламентаризма. Все эти годы он был верным моим соратником", - сказал Нурсултан Назарбаев на внеочередном, XIX съезде Nur Otan.
В съезде принимают участие депутаты всех уровней, члены политического совета, ветераны партии, представители региональных филиалов, первичных партийных организаций и активисты молодежного крыла "Жас Отан".
Касым-Жомарт Токаев является действующим Президентом Казахстана. В начале апреля Глава государства объявил, что 9 июня в стране пройдут внеочередные выборы президента. Токаев считает, что выборы снимут любую неопределенность, обеспечат общественно-политическое согласие и решат вопросы социального и экономического развития. Он гарантировал, что выборы пройдут честно, открыто и справедливо.
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Хотя бы запись была бы, чтобы послушать данный голос
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Лучше уж по щебню, чем по грязи ;-)
Назарбаев предложил выдвинуть Токаева кандидатом в президенты
Что-то тут - нетак... :lol: :-o
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