Назарбаев предложил выдвинуть Токаева кандидатом в президенты

Председатель партии Nur Otan Нурсултан Назарбаев предложил выдвинуть Касым-Жомарта Токаева кандидатом в президенты Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Новому руководству будет оказано высокое доверие народа. Как председатель партии, я выношу на рассмотрение кандидатуру Касым-Жомарта Токаева. В качестве председателя Сената он внес огромный вклад в развитие парламентаризма. Все эти годы он был верным моим соратником", - сказал Нурсултан Назарбаев на внеочередном, XIX съезде Nur Otan.

В съезде принимают участие депутаты всех уровней, члены политического совета, ветераны партии, представители региональных филиалов, первичных партийных организаций и активисты молодежного крыла "Жас Отан".

Касым-Жомарт Токаев является действующим Президентом Казахстана. В начале апреля Глава государства объявил, что 9 июня в стране пройдут внеочередные выборы президента. Токаев считает, что выборы снимут любую неопределенность, обеспечат общественно-политическое согласие и решат вопросы социального и экономического развития. Он гарантировал, что выборы пройдут честно, открыто и справедливо.