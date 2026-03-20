Встреча прошла на стадионе «Астана Арена», обслуживала ее судейская бригада во главе с Сергеем Ноженко из Талдыкургана. Мнение костанайских болельщиков: «Состав «Тобола» в нынешнем сезоне нормальный. Однако нет центра, опорной зоны, ядра, с которого всё начинается атака».





Стартовые составы, сообщает sports.kz, выглядели следующим образом:

«Астана»: Сейсен, Вороговский, Калаица, Касым, Бартолец, Башич, Караман, Исламхан, Абраев, Томасов, Басманов;

«Тобол»: Бусурманов, Зуев, Кавнич, Марочкин, Вукчевич, Асранкулов, Тагыберген, Сиссе, Жумашев, Герра, Милованович.

Столичный коллектив с первых минут пошел вперед и после серии атак Иван Башич счет открыл, а в концовке тайма Алибек Касым мог увеличить разрыв, но Султан Бусурманов отбил пенальти. Во второй половине Касым исправился, забив ударом головой после углового Бауыржана Исламхана, костанайцы пытались отыграться и Неманья Кавнич сотряс перекладину, победа астанчан — 2:0.

- «Тобол» проваливает игру в защите, где у наших ошибок навалом, - считает костанайский футбольный фанат Юрий КОЛОМАЦКИЙ (на фото в центре). - Смотрю-смотрю уже не первый матч в новом составе – вообще игры нет. «Астана» пытается овладевать мячом – наши ничего не могут противопоставить. Единственное украшение «Тобола» – голкипер Султан Бусурманов. Это притом, что состав-то нормальный. Однако нет центра, опорной зоны, ядра, с которого всё начинается атака. Главных «разрушителей» нет.

