Поступления налогов в республиканский бюджет Казахстана с начала года выросли до 3,6 триллиона тенге, что на 900 миллиардов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил вице-министр финансов Ержан Биржанов, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

По его словам, темп роста поступлений составил 133 процента.

"Если сравнивать с прошлым годом, в этом году на утро поступило в республиканский бюджет налогов на 3,6 триллиона тенге. Это больше на 900 миллиардов тенге. Темп роста составляет 133 процента", — заявил Биржанов в кулуарах правительства.

Он также уточнил структуру поступлений по налогу на добавленную стоимость (НДС).

"На сегодня НДС поступил на сумму порядка 1,8 триллиона тенге. Из них около 1 триллиона — это внутренний НДС и порядка 800 миллиардов — это НДС на импорт", — отметил вице-министр.

Вместе с тем в Минфине рассказали о работе апелляционной комиссии, которая рассматривает жалобы налогоплательщиков.

"Ежегодно мы рассматриваем более 300 жалоб, из которых 38–40 процентов принимаются в пользу налогоплательщиков. В комиссии участвуют представители бизнеса, другие министерства. Мы детально рассматриваем каждую ситуацию и часть вопросов решаем в досудебном порядке", — сообщил Биржанов.

При этом вопрос налоговых вычетов, который активно обсуждается бизнесом, пока остаётся открытым. В частности, представители строительной отрасли заявляют о рисках роста цен из-за ограничений в работе с подрядчиками.

В Минфине подтвердили, что этот вопрос рассматривается в рамках проектного офиса.

"Уже прошло порядка десяти заседаний. Рассматриваются различные вопросы, в том числе по вычетам, применению льгот и налогообложению нерезидентов. Пакет поправок готовится, часть уже презентована", — сообщил вице-министр.

При этом он подчеркнул, что действующее законодательство применяется ко всем одинаково.

Окончательные решения по вопросам вычетов, по его словам, будут приниматься с учётом правоприменительной практики и обсуждений с депутатами.