Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы на Наурыз
20 марта 2026, 11:53 | Государство
Госкорпорация "Правительство для граждан" сообщает о графике работы ЦОНов и спецЦОНов в период праздника Наурыз, передает inbusiness.kz.
Фото: Госкорпорация «Правительство для граждан»
Сообщается, что 21, 22, 23 и 24 марта – нерабочие дни, центры будут закрыты.
25 марта будут работать дежурные ЦОНы и спецЦОНы с 09.00 до 13.00.
В остальные дни, не совпадающие с праздничными датами, ЦОНы и спецЦОНы работают в штатном режиме.
Напомним, в Костанайской области дежурный ЦОН расположен в отделении №1 по адресу г. Костанай, ул. Тауелсиздик, 114. Дежурный СпецЦОН - г. Костанай, ул. Карбышева, 12/10
пожалуйста зарегистрируйтесь.