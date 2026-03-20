Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы на Наурыз

20 марта 2026, 11:53 |  Государство

Госкорпорация "Правительство для граждан" сообщает о графике работы ЦОНов и спецЦОНов в период праздника Наурыз, передает inbusiness.kz.

Сообщается, что 21, 22, 23 и 24 марта – нерабочие дни, центры будут закрыты.

25 марта будут работать дежурные ЦОНы и спецЦОНы с 09.00 до 13.00.

В остальные дни, не совпадающие с праздничными датами, ЦОНы и спецЦОНы работают в штатном режиме.

Напомним, в Костанайской области дежурный ЦОН расположен в отделении №1 по адресу г. Костанай, ул. Тауелсиздик, 114. Дежурный СпецЦОН - г. Костанай, ул. Карбышева, 12/10