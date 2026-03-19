Как видят мир дети, которых сейчас называют «особенными»? У одних восприятие детализировано, логично и сфокусировано на частностях. У других это, напротив, яркие цветные пятна почти без деталей. Как говорят коррекционные педагоги, при психических, сенсорных и иных расстройствах ключевое слово – «по особенному» - остаётся. А как эти дети увидели Наурыз?

Однажды маленький Кирилл захотел нарисовать солнышко. «Я хочу, чтобы оно было большое-большое!» «Та-ак, – задумалась преподаватель, - а ведь надо просто помочь ему добавить чуть-чуть фантазии!» И вышло вот это.

"Солнечные лучи"

А Кымбат, которая сидела рядом, ничего не могла решить. «В каких цветах ты видишь свой рисунок?» - спросила наставница. И девочка моментально ответила: «В розовых!» Так и получилась эта простая, но очень яркая композиция.

"Юрта"

С этими детишками из кружка изобразительного искусства при общественной организации «Детская инклюзивная академия» работает руководитель Диана РАШИТОВА. Она давно заметила, что можно смотреть на мир оттуда, откуда мы его не видим.

- К примеру, для нас зелёный – это просто зелёный, - делится Диана, - а для некоторых моих воспитанников это что-то большее. Они смешивают цвета, играют с ними, вдохновляются красками. И так же по-иному они воспринимают окружающие предметы – это даже трудно понять…

Преподаватель живописи Анастасия КОНДЫЛЁВА добавляет, что вести в такой среде стандартное занятие, как в обычном кружке изостудии, совсем не получится: эти непоседы просто не станут срисовывать какую-нибудь хрестоматийную вазу с яблоком:

"Весенний тюльпан"

- Они хотят чего-то более необычного, из своей головы, а не с натуры. Зачастую им нужно просто – раз, и всё. Мощное цветовое пятно. Они куда выразительнее видят мир. Посмотрите, каким крупным моя воспитанница Айсафи изобразила тюльпан! Я предложила ей добавить орнамент – она подумала и согласилась. А некоторым нравится прорисовывать детали. Вот гляньте, как своеобразно наложил тени на деталях праздничного стола маленький Степан! Но заметьте, на многих картинках у людей нет лиц. Потому что у некоторых детей могут быть проблемы с социализацией…

"Праздничный стол"

"Праздничный танец"

Экспозиция творческих работ детей с пресловутыми особыми образовательными потребностями открылась в картинной галерее по ул. Алтынсарина, 113. Бок о бок с полотнами Сокова, Быкова…

Около трёх лет по программе подушевого государственного нормативного финансирования в Костанае и Рудном работает «Детская инклюзивная академия» на 140 воспитанников.

- Ежегодно мы выставляем картины наших деток, - рассказывает мне её директор Ляззат ЕРДЕНОВА (на фото вторая слева). - Это дети и с аутизмом, и с ЗПР – в общем, все, кто либо обучается на дому, либо посещает коррекционную школу – но каждый из них по-своему талантлив. Хотя с такими и сложно работать, ведь их нужно направлять. Для этого есть дефектологи, психолог, логопед и специалист ЛФК. Мы развиваем моторику, опорно-двигательный аппарат, координацию движений, гибкость и выносливость. Занятия укрепляют сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Это приводит к прогрессу в интеллектуальных и творческих способностях. Вот у нас недавно был мальчик, так ему сняли диагноз, он ушёл в обычную школу. В Рудном точно так же у двух деток убрали инвалидность – и во всём этом занятия живописью оказывают заметную помощь. А часто бывает важен и эмоциональный фон. Вот, помню, к нам ходил мальчик, который рисовал всё в чёрных тонах. Выяснилось, что дома ему позволяют смотреть мультики-страшилки. Мы попросили маму изъять такие вещи из смартфона, и через полгода ребёнка стало просто не узнать.

- Мой сынок занимается живописью уже три года, - подтверждает мнение Ляззат Наталья ПОЛЯКОВА (на фото), - И я вижу, что раньше он вообще не мог рисовать, а теперь смотрите какая интересная картина у него вышла. Называется «Равноденствие». Наурыз – это ведь Равноденствие. Мы с ним развиваем усидчивость, логику, да и сами занятия – это ж надо правильно научиться рисовать, чувствовать, не просто – накалякал, и всё.

"Равноденствие"

"Казахская степь"

"Горы"

На этот «особенный» вернисаж, как казалось, и родители, и их дети, и педагоги пришли, чтобы поздравить друг друга. И не только с наступающим праздником, но и с тем, что работа таких педагогов, как Диана и Анастасия, принесла свои плоды. Яркие, жаркие, светящиеся добром и правдивостью.

- Наши дети по-своему воспринимают цвета, - поясняет Ляззат Ерденова, - и если такой ребёнок смешивает краски, он будет делать это по-своему, так, как другие не сделали бы. Их внутренний мир, как мне кажется, позитивнее нашего: иногда они учат нас честности, потому что не умеют обманывать. И это они транслируют на картинах.

"Мелодия домбры"

"Ручей"

Посмотреть на эти картины можно до конца марта.



