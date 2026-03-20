19 марта Сенат принял закон, который усилит защиту прав работников и улучшит условия труда в Казахстане. В соответствии с законом гражданско-правовые договоры (ГПХ) больше нельзя будет заключать вместо трудовых договоров, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Документ предусматривает ряд изменений, касающихся регулирования трудовых отношений и повышения социальной защищенности граждан. В частности, закон вводит запрет на заключение гражданско-правовых договоров (ГПХ) в случаях, когда они фактически регулируют трудовые отношения.

К таким признакам относятся:

выполнение работы по определённой профессии или должности;

личное выполнение работы с подчинением внутреннему распорядку компании;

получение заработной платы за процесс труда, а не за конечный результат.

Кроме того, устанавливается запрет на увольнение по инициативе работодателя одиноких родителей, воспитывающих детей до 14 лет.

Ограничение будет действовать в том числе при сокращении штата или снижении объёмов производства.

К работе согласительных комиссий при разрешении трудовых споров теперь может привлекаться независимый посредник. Ещё одной нормой расширяется состав комиссии по расследованию несчастных случаев на производстве — к участию могут привлекаться адвокат, супруг или супруга пострадавшего, а также юридический консультант.

Ранее в Минтруда разъяснили новую норму о "запрете" ГПХ.