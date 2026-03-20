ГПХ больше нельзя будет использовать вместо трудовых договоров в Казахстане
19 марта Сенат принял закон, который усилит защиту прав работников и улучшит условия труда в Казахстане. В соответствии с законом гражданско-правовые договоры (ГПХ) больше нельзя будет заключать вместо трудовых договоров, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.
Фото Tengrinews, сгенерированное ИИ
Документ предусматривает ряд изменений, касающихся регулирования трудовых отношений и повышения социальной защищенности граждан. В частности, закон вводит запрет на заключение гражданско-правовых договоров (ГПХ) в случаях, когда они фактически регулируют трудовые отношения.
К таким признакам относятся:
- выполнение работы по определённой профессии или должности;
- личное выполнение работы с подчинением внутреннему распорядку компании;
- получение заработной платы за процесс труда, а не за конечный результат.
Кроме того, устанавливается запрет на увольнение по инициативе работодателя одиноких родителей, воспитывающих детей до 14 лет.
Ограничение будет действовать в том числе при сокращении штата или снижении объёмов производства.
К работе согласительных комиссий при разрешении трудовых споров теперь может привлекаться независимый посредник. Ещё одной нормой расширяется состав комиссии по расследованию несчастных случаев на производстве — к участию могут привлекаться адвокат, супруг или супруга пострадавшего, а также юридический консультант.
Ранее в Минтруда разъяснили новую норму о "запрете" ГПХ.
