Все свидетели условились с прокурором дать показания по видеозвонку, но взяли трубку всего трое, из которых один заявил судье, что находится на тренировке, и спустя минуту сбросил звонок. Защита, хотя и молчанием допустила допрос двух откликнувшихся, позже возмутилась, когда трубку не взял нужный им свидетель. И отметила, что ранее ходатайствовала о явке вообще всех, а не только его одного.

- Коронавирус уже прошел - явка еще не обеспечивается! - сказал защитник подсудимой Виктор СКОРОДИН.

Согласно материалам дела, подсудимая, жительница Костаная Надежда К. разработала и реализовала план по хищению средств у своих знакомых и привлеченных ими людей: предлагала взять в рассрочку товары в ее онлайн-магазинах на Kaspi и HalykMarket, чтобы потом без предоставления товаров обналичить и присвоить деньги, занимала деньги под вознаграждение, изначально не намереваясь исполнить обещание, а также предлагала услуги обмена тенге на рубли по выгодному курсу. В деле около 20 потерпевших, общая сумма ущерба - почти 500 млн тенге.

Судья Алтын БАЙЖУМАНОВА удовлетворила ходатайство подсудимой о запрете на публикацию не только ее изображения, но и ее фамилии.

Лица Надежды К. и ее новой защитницы скрыты по их ходатайствам

Надежду К. обвиняют по пунктам 1, 3 и 4 части 3 и пункту 2 части 4 статьи 190 УК РК «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере в отношении двух или более лиц неоднократно».

20 марта, перед допросом свидетелей, уточнения по своему эпизоду дал потерпевший Э.

Из обвинительного акта следует, что в конце июня 2024 года Надежда, находясь в доверительных отношениях с Э., предложила ему свои услуги по оформлению товарных рассрочек на интернет-площадке «Каsрі-Магазин» через зарегистрированное на её имя ИП «Velvet» c последуюшим обналичиванием денег. 21 июня 2024 года Э. оформил на своё имя две товарные рассрочки, каждая на сумму 1 000 000 тенге. 23 июня - ещё две по 900 000 тенге, 9 октября - еще на 1 000 000 тенге в ИП «Womanshop». 10 октября - 830 000 тeнге в ИП «Дана текстиль».

Таким образом, Э. оформил шесть товарных рассрочек на общую сумму 5 630 000 тенге, но деньги после их обналичивания от Надежды не получил - она предложила оставить их у неё под проценты, фактически присвоив.

Кроме того, согласно обвинительному акту, потерпевший по неоднократным просьбам передавал Надежде деньги в долг под обещание выплаты вознаграждения. Общая сумма, полученная Надеждой в результате оформления товарных рассрочек и займов, составила 12 млн тенге. В период с 15 марта 2025 года по 22 сентября 2025 года Надежда частично погасила долг - на 7 550 000 тенге. Оставшиеся 4 450 000 тенге не вернула.

В дальнейшем Э. узнал от своего брата о том, что тот ранее менял у Надежды тенге на рубли по выгодному курсу, и обратился к ней за такой же услугой. Последняя предложила обмен по курсу 1 рубль = 4,3 тенге, гарантировав передачу валюты в течение нескольких дней. 28 мая 2025 года Э. по просьбе Надежды через неустановленного мужчину передал ей 6 000 000 тенге. 1 июня 2025 года лично передал 1 800 000 тенге. Надежда распорядилась ими по своему усмотрению, не исполнив обязательств.

Ущерб Э. в общей сложности составил 12 250 000 тенге, что образует крупный размер.

- Переводила ли Надежда вам деньги? - спросил Скородин.

- Такие ситуации, - стал пояснять потерпевший. - Она была рядом со мной, когда переводила деньги, когда мы с ней близко общались. Были разные суммы, которые она мне переводила, мы вместе с ней снимали с банкомата, например. Я кому-то переводил эти деньги.

- Раз возникает такой вопрос, позиция защиты будет такая: раз от нее идут к вам переводы, значит они считают эти деньги, как возврат, - обратилась к Э. судья. - Поэтому они просят: покажите нам, что эти деньги не возврат был, а вы снимали и кому-то передавали.

- Просто есть здесь суммы, которые она переводит. Вы утверждаете, что ей отдаете. Она в этот момент в городе не была, у нас есть подтверждение документальное, - заявил Скородин.

- Значит, я другим людям отправлял.

- Вы можете по каждому переводу отчитаться?

- Я не могу по каждому переводу отчитаться. Полтора-два года прошло.

Стороны перешли к допросу свидетелей.

- Одноклассница моей супруги Кристины Докучаевой (Надежда - «НГ») попросила занять деньги. 500 000 тенге, - пояснил свидетель Иван ДОКУЧАЕВ.

- Деньги перечислили Надежде самой? На ее карту? - спросила судья.

- Нет, она просила перечислить на другой номер.

- Чей это был номер?

- Не помню.

Прокурор огласил досудебные показания Докучаева в этой части - из них следует, что получателем вышла некая Ирина Б. Свидетель подтвердил свои досудебные показания в этой части.

Прокурор пообещал, что остальные свидетели явятся на следующее заседание, которое состоится 1 апреля.

