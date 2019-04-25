Толеутая Рахимбекова выдвинули кандидатом в президенты от партии "Ауыл"

Толеутая Рахимбекова выдвинули кандидатом в президенты от народно-демократической патриотической партии "Ауыл", передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Были разные мнения, были споры. Но сегодня на заседании политсовета партии, пришли к единому мнению. Для выдвижения кандидатом в президенты от партии "Ауыл" предлагается кандидатура Рахимбекова Толеутая Сатаевича", - сказал председатель партии "Ауыл" Али Бектаев на внеочередном XV съезде партии.

Бектаев заявил, что целью участия партии в выборах президента - демонстрация казахстанцам, что "Ауыл" - это не аморфная партия.

"Она является истинно народной партией, которая чувствует общественно-политическую ситуацию в стране, которая может участвовать в самых важных политических событиях. И для этого у партии имеются и кадровые, и материальные возможности", - добавил глава партии.

Сейчас Толеутай Рахимбеков работает председателем правления НАО "Национальный аграрный научно-образовательный центр".

Он родился 19 июля 1964 года. В 1986 году окончил Казахский сельскохозяйственный институт по специальности"инженер-механик", в 2001 году - Карагандинский государственный университет имени Букетова по специальности "юрист".

Трудовой стаж начал с младшего научного сотрудника Казахского сельскохозяйственного института в 1986 году. Позже несколько лет работал заместителем акима Сатпаева.

С 2006 по 2007 годы был директором Департамента транспортной политики и международного сотрудничества Министерства транспорта и коммуникаций. Работал президентом АО "КазАгроИнновация". В 2009 году был советником заместителя премьер-министра Казахстана. Несколько лет работал председателем правления АО "Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ".

С 2009 по 2011 годы работал заместителем акима Карагандинской области. Последние несколько лет работал вице-министром сельского хозяйства и профессором кафедры "Финансы" Казахского агротехнического университета имени Сакена Сейфуллина.