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drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron: Насколько мне известно, это всё. Каждой Стране - своё колличество депутатов... :lol: :oops:
25.04.19 23:12
elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
таноми52: А потом из выбранных в своей стране и составят Европарламент? именно так. Разные даты выборов взяты с учётом традиций и других факторов отдельных стран. таноми52: Или ещё какие-то...
25.04.19 22:59
таноми52
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: В каждой стране ЕС, свой день... То есть, не одновременно во всём ЕС...А потом из выбранных в своей стране и составят Европарламент? Или ещё какие-то этапы этих выборов будут?
25.04.19 22:11
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
таноми52: drakon, так ОСЕННИЕ или ВЕСЕННИЕ предстоят выборы? Весенние, с 23 по 26 мая. В каждой стране ЕС, свой день... :lol: :oops:
25.04.19 22:03
elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
таноми52: Более менее трезвый взгляд на ситуацию и её оценку. Этого же мнения и большинство здравомыслящего населения. Но под влиянием США почему то с 2008-го года, проводится совершенно...
25.04.19 21:55
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Толеутая Рахимбекова выдвинули кандидатом в президенты от партии "Ауыл"

25 апреля 2019, 16:14 |  Государство

Толеутая Рахимбекова выдвинули кандидатом в президенты от народно-демократической патриотической партии "Ауыл", передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Были разные мнения, были споры. Но сегодня на заседании политсовета партии, пришли к единому мнению. Для выдвижения кандидатом в президенты от партии "Ауыл" предлагается кандидатура Рахимбекова Толеутая Сатаевича", - сказал председатель партии "Ауыл" Али Бектаев на внеочередном XV съезде партии.

Бектаев заявил, что целью участия партии в выборах президента - демонстрация казахстанцам, что "Ауыл" - это не аморфная партия.

"Она является истинно народной партией, которая чувствует общественно-политическую ситуацию в стране, которая может участвовать в самых важных политических событиях. И для этого у партии имеются и кадровые, и материальные возможности", - добавил глава партии.

Сейчас Толеутай Рахимбеков работает председателем правления НАО "Национальный аграрный научно-образовательный центр".

Он родился 19 июля 1964 года. В 1986 году окончил Казахский сельскохозяйственный институт по специальности"инженер-механик", в 2001 году - Карагандинский государственный университет имени Букетова по специальности "юрист".

Трудовой стаж начал с младшего научного сотрудника Казахского сельскохозяйственного института в 1986 году. Позже несколько лет работал заместителем акима Сатпаева.

С 2006 по 2007 годы был директором Департамента транспортной политики и международного сотрудничества Министерства транспорта и коммуникаций. Работал президентом АО "КазАгроИнновация". В 2009 году был советником заместителя премьер-министра Казахстана. Несколько лет работал председателем правления АО "Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ".

С 2009 по 2011 годы работал заместителем акима Карагандинской области. Последние несколько лет работал вице-министром сельского хозяйства и профессором кафедры "Финансы" Казахского агротехнического университета имени Сакена Сейфуллина.
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