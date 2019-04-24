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Выдвинут еще один кандидат на участие в выборах президента РК

24 апреля 2019, 13:41 |  Государство

Им стал председатель территориального объединения профсоюзов Западно-Казахстанской области Амангельды Таспихов.

Фото: fprk.kz

24 апреля в Нур-Султане состоялось заседание генерального Совета "Федерации профсоюзов" РК, на котором рассмотрели вопрос выдвижения кандидата от Федерации для участия в выборах президента, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ФПРК.

23 апреля исполком ФПРК одобрил и внес на рассмотрение генсовета две кандидатуры: Мухтара Тиникеева Мухтара - заместителя председателя ФПРК и Амангельды Таспихова - председателя территориального объединения профсоюзов Западно-Казахстанской области.

Мухтар Тиникеев взял самоотвод, объяснив это бытовым знанием госязыка.

После обсуждения было принято решение о выдвижении кандидатом в президенты РК Амангельды Таспихова.

Таспихов Амангельды Сатыбалдиевич родился 20 ноября 1959 года в Западно-Казахстанской области. Окончил Казахский политехнический институт имени В.И. Ленина по специальности инженер-механик

Трудовой путь начал с инженера-технолога Алматинского завода тяжелого машиностроения в 1982 г. В разные годы занимал руководящие должности на государственной службе, работал в бизнес-структурах.

Избирался депутатом маслихата Западно-Казахстанской области, а также депутатом Сената и Мажилиса Парламента РК.

С 2019 г. работает Председателем территориального объединения профсоюзов Западно-Казахстанской области.

Награжден Орденом "Құрмет" (2005г.), медалями.

Женат, воспитывает двоих детей.
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