Выдвинут еще один кандидат на участие в выборах президента РК
Им стал председатель территориального объединения профсоюзов Западно-Казахстанской области Амангельды Таспихов.
Фото: fprk.kz
24 апреля в Нур-Султане состоялось заседание генерального Совета "Федерации профсоюзов" РК, на котором рассмотрели вопрос выдвижения кандидата от Федерации для участия в выборах президента, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ФПРК.
23 апреля исполком ФПРК одобрил и внес на рассмотрение генсовета две кандидатуры: Мухтара Тиникеева Мухтара - заместителя председателя ФПРК и Амангельды Таспихова - председателя территориального объединения профсоюзов Западно-Казахстанской области.
Мухтар Тиникеев взял самоотвод, объяснив это бытовым знанием госязыка.
После обсуждения было принято решение о выдвижении кандидатом в президенты РК Амангельды Таспихова.
Таспихов Амангельды Сатыбалдиевич родился 20 ноября 1959 года в Западно-Казахстанской области. Окончил Казахский политехнический институт имени В.И. Ленина по специальности инженер-механик
Трудовой путь начал с инженера-технолога Алматинского завода тяжелого машиностроения в 1982 г. В разные годы занимал руководящие должности на государственной службе, работал в бизнес-структурах.
Избирался депутатом маслихата Западно-Казахстанской области, а также депутатом Сената и Мажилиса Парламента РК.
С 2019 г. работает Председателем территориального объединения профсоюзов Западно-Казахстанской области.
Награжден Орденом "Құрмет" (2005г.), медалями.
Женат, воспитывает двоих детей.
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