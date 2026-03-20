По прогнозам синоптиков, в субботу, 21 марта, днём на севере области ожидается небольшой дождь, на севере, востоке и юге будет туман. В воскресенье, 22 марта, ночью осадки в виде снега и дождя пройдут на севере и востоке, движение осложнит гололёд. На севере, западе и востоке прогнозируется туман.





В понедельник, 23 марта, осадков на территории области не предвидится. На севере, западе и востоке - вновь туман.

В Костанае в ближайшие три дня переменная облачность, без осадков.

- В субботу ночью будет 3-8 градусов мороза, на востоке области столбики термометров опустятся до -18 °С, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днем температура ожидается плюсовая: +4...+5, на востоке +1 °С. В воскресенье и понедельник температура воздуха будет одинаковой: ночью 0...-5, на востоке -8 °С, днём прогнозируем +3...+8 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью -5...-7 °С, днём +4...+6 °С. В воскресенье и понедельник: ночью -3...-5 °С, днём +4...+6 °С.

В субботу по области ожидается юго-западный ветер скоростью 9-14 м/с. В воскресенье и понедельник ветер будет северо-западный, 9-14 м/с. В Костанае ветер будет слабее: в субботу и воскресенье 3-8 м/с, в понедельник 5-10 м/с.

Фото Галины КАТКОВОЙ