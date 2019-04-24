Данию Еспаеву выдвинули кандидатом в президенты от "Ак Жол"

Демократическая партия "Ак Жол" выдвинула Данию Еспаеву кандидатом в президенты Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz. Ее кандидатуру выбрали голосованием на внеочередном XV съезде партии.

"Не кривя душой, скажу, когда Азат Турлыбекович (председатель партии "Ак жол" - Перуашев) предложил выдвигаться кандидатам, я подумала… На этом же пленуме прозвучала фраза некоторых наших мужчин, что среди казахов женщина никогда не была впереди и женщина должна знать свое место. Меня это задело. И я подумала, почему женщины, которые не замешены ни в одном коррупционном деле… Кто у нас коррупционеры? Кого сегодня сажают? Это, в основном, мужчины. А где порядок? Там, где женщины!", - сказала Дания Еспаева, выступая на съезде.

Она напомнила, что 52 процента населения Казахстана - женщины. Выступая, Еспаева высказалась в защиту прав женщин.

Кроме депутата Мажилиса Дании Еспаевой, претендентами в кандидаты от партии были: председатель палаты юридических консультантов Северо-Казахстанской области Евгений Кинцель, депутат городского маслихата Асан Кошмамбетов из Тараза, председатель Союза строителей Казахстана, депутат Мажилиса V созыва Талгат Ергалиев, профессор кафедры уголовного права и уголовного процесса в Восточно-Казахстанском государственном университете Куат Рахимбердин, предприниматель из Атырау Серик Ерубаев. Каждому из претендентов была дана возможность рассказать о себе и поделиться своим мнением по решению конкретных проблем, если бы их выбрали кандидатами в президенты.

Завершая публичные выступления претендентов, председатель партии "Ак жол" Азат Перуашев сказал, что свою кандидатуру он не намерен выдвигать.

"На самом деле, нам нужно уходить от ситуации, когда партия и руководитель партии - это одно и то же. Партия "Ак Жол" гораздо больше, чем Перуашев, шире. Мы сегодня видим, что у нас немало достойных людей, которые могут успешно, как лидеры партии в регионах, на национальном уровне составлять конкуренции председателю партии, двигать не менее значимые идеи. "Я принимаю решение, что в этих президентских выборах не буду (участвовать - Прим.) Мы выберем того, кого выберем. Без конкуренции ни в экономике, ни в политике не будет развития. Монополизм - главный враг успешного развития. Если мы хотим развития партии, то нам нужно поощрять конкуренцию, открывать новые лица. Поэтому я снимаю свою кандидатуру", - сказал Перуашев.

Спустя некоторое время партийцы перешли к тайному голосованию. За Еспаеву проголосовало 49,5 процентов.

Дания Мадиевна Еспаева с марта 2016 года депутат Мажилиса, член Комитета по финансам и бюджету. Она родилась 5 марта 1961 году в поселке Яйсан Актюбинском области. Имеет высшее образование. В 1982 году с отличием закончила Алматинский учетно-кредитный техникум, в 1993 году Казахскую Академию управления в Алматы по специальности "экономист".

Трудовую деятельность Дания Еспаева начала в 1982 году с должности экономиста отдела кредитования Актюбинского областного Управления Государственного Банка СССР. Долгое время работала в банковской сфере. Общий стаж работы в данной сфере составляет 34 года, из которых 17 лет - на руководящей должности. Дважды избиралась депутатом областного маслихата, является членом правления Актюбинского филиала союза "Атамекен", членом регионального координационного совета Актюбинской области. Более 14 лет являлась членом комиссии по делам семьи и женщин при областном акимате.

23 апреля кандидатом в президенты от партии Nur Otan был выбран Касым- Жомарт Токаев. Он уже сдал экзамен на знание государственного языка, по итогам которого комиссия пришла к выводу, что он в совершенстве владеет казахским.

22 апреля в Центральную избирательную комиссию сдал документы Садыбек Тугел - его кандидатуру выставило республиканское движение "Ұлы дала қырандары". Лингвистическая комиссия подтвердила, что он свободно владеет государственным языком.

Выборы президента состоятся 9 июня 2019 года.