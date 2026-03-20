15 марта в микрорайоне Юбилейный мужчина ранил собаку ножом, а она его покусала. История быстро вышла за рамки локального происшествия: в социальных сетях начались споры, появились взаимоисключающие версии, а между зоозащитниками и волонтёрами поисково-спасательного отряда «ДОС» возник открытый конфликт. "НГ" взяла комментарии сторон, очевидцев и полиции. Но картина произошедшего по-прежнему вызывает вопросы.

Кадр из видео



"Человек бегал за собакой"

16 марта на аппаратном совещании в акимате Костаная зоозащитница Ольга СОЛОВЬЁВА рассказала об этом инциденте:

- Говорили, что собака бегала по двору и создавала угрозу ДТП, но один из жителей вместо того, чтобы вызвать полицию, взял нож и пошел на собаку. Нанес ей ножевые ранения. После этого собаку нашли окровавленную, ее также дважды сбили. Участковый не только проявил смелость - выходил из машины, сам отвел собаку в безопасное место на дороге, дожидаясь нашего приезда, - но еще и помог в ее транспортировке. Собака была с обильной кровопотерей, проявляла агрессию, потому что ей было очень больно. Но мы смогли спасти ее и провести необходимые манипуляции.

- Надо разобраться в этом, - обратился тогда аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ к полицейским.

Зоозащитница Анастасия СЕРИКОВА рассказала "НГ", что сообщение о раненой собаке получила вечером 15 марта:

- Примерно в 19.46 мне отправили видео, где было видно, что овчарка бегает по проезжей части уже в крови. Я находилась на работе и сразу написала коллеге, чтобы она выехала на место.

Сама приехала позже, когда собаку уже отловили.

- Животное было в тяжёлом состоянии, с большой кровопотерей. Мы применили седативные препараты, чтобы безопасно транспортировать её, и доставили в клинику, - сообщила Серикова. - Сейчас она прооперирована. Собаке очень повезло - она оказалось крепкой. Сейчас животное находится в клинике "Зоозабота". Собаке тяжело доверять людям, но она уже начала вилять хвостом. Совместно с врачами мы провели диагностику - у собаки были выявлены ножевые ранения в области шеи. Подчеркну, что били исключительно по шее. Я написала заявление в полицию. При этом мне не выдали талон регистрации - это уже нарушение процедуры. Позже я узнала, что дело списали в номенклатуру. Меня об этом не оповестили.

Местная жительница Елена наблюдала за инцидентом из окна своей квартиры.

- Я видела, как молодой человек бегал за собакой. Она от него убегала. В таких условиях животное, конечно, начинает нервничать и может проявлять агрессию. Но это уже реакция на преследование, - рассказала она "НГ". - Он создает панику у людей и самой собаки. Агрессию собака проявила только по отношению к машине, к людям она не подходила, а старалась убежать.

Сам момент нанесения ранений Елена не видела.

"Я защищал детей"

Ножевые ранения собаке нанес волонтёр ПСО «ДОС» Никита БЕНЕНКО.

- В тот день я находился на работе, в Свято-Никольском храме, - рассказал он "НГ". - Мне позвонил знакомый парень Егор и сказал, что на нашего друга Юрия напала овчарка. Когда я приехал, Юра уже забежал домой. Мне сказали, что собака направляется в сторону детей, которые находились на детской площадке без взрослых. Мы пытались отогнать собаку, увести её подальше. Она бегала по району, кидалась на людей, на машины. Начала бежать в сторону школы. Потом прибежала к белой "ГАЗели", в ней находились люди. Мое дело было - сделать так, чтобы собака ни на кого не напала.

По словам Бененко, он попытался привлечь внимание проезжавшего сотрудника полиции:

- Я обратился к нему, попросил вызвать службы - отлов, полицию. Но, как мне показалось, реакции не последовало.

По словам Никиты, он и его знакомые обращались в ближайщий опорный пункт полиции, но там было закрыто. Он утверждает, что другие очевидцы звонили в полицию и не смогли дозвониться. После этого собака на некоторое время исчезла, но позже вернулась.

- Мне снова позвонили и сказали, что она вернулась и бежит за людьми. Тогда я взял небольшой перочинный нож и пошёл туда.

Ключевой момент, по словам Бененко, произошёл уже вечером - возле АГЗС недалеко от его дома:

- Я крикнул детям: «Бегите!». И встал, чтобы отвлечь собаку. Она сразу побежала на меня. Начала кидаться. Я ее отбросил, чтобы успокоилась, но она стала еще агрессивнее. Я начал обороняться. Выхватил нож и нанес два удара, в этот момент она схватила меня за руку. Кусает. Я откидываю ее, она снова бежит на меня и хватает за резиновые ботинки. Я пытался убежать от нее - задом, передом бежал. Но она пыталась прыгать на меня и лаять. В этот момент я ножом ей нанес последний удар. В ответ она схватила меня за другую руку. Я ее еще раз откинул и побежал в сторону дороги, там ехала машина. Собака побежала за мной. Я забежал на газовую заправку, и мне становится плохо. В итоге сотрудница вызвала скорую и полицию. Я сотрудников не видел. Минут через 10-20 приехала скорая и оказала мне помощь. Привезли в городскую больницу, в травмпункт. Через минут 5-6 приехала молодая пара, они тоже рассказали, что их покусала немецкая овчарка. Им тоже оказали экстренную помощь - сделали укол от бешенства и от столбняка. Потом, как я понял, приехал наш участковый.

Бененко не считает свои действия агрессией:

- Моей задачей было защитить людей, в первую очередь детей. У меня не было цели причинять вред животному.

Что говорят очевидцы

Cлева направо: Пётр Михайловский, Егор Филиппов и Юрий Антонюк



Юрий АНТОНЮК столкнулся с собакой ещё днём:

- Я шёл в магазин, она увидела меня и побежала. Укусила за руку, порвала куртку. Потом я уже не выходил.

Егор ФИЛИППОВ позвонил Никите Бененко и рассказал, что собака напала на Юрия, почти все время он был возле Никиты:

- Она кидалась на людей, мы стояли и не двигались, но она всё равно шла в атаку. Люди её не провоцировали.

Егор рассказал, что видел сам инцидент и подтвердил слова Бененко.

Никита объяснил, почему Егор позвонил именно ему, а не в полицию:

- В этом районе все знают, что я волонтер. Я старший уже здесь, контролирую весь район. И все дети, подростки ко мне всегда обращаются за помощью. Доверяют мне. Я не даю их в обиду. Я думаю, они были в панике и, может, не подумали даже, что нужно в полицию или АйКомек обращаться, сразу решили мне позвонить.

Пётр МИХАЙЛОВСКИЙ видел овчарку вечером:

- Я в этот день гулял на улице, со мной был брат и его девушка. Я знал об этой собаке уже на тот момент, что она здесь ходит, всех пугает и кидается. Мы ушли погулять в "Плазу" (ТРЦ Kostanay Plaza - "НГ") и вернулись назад уже в полседьмого. Уже были в районе и я увидел эту собаку. Она бежала на нас, машины ей сигналили и она пугалась. Я испугался и стал убегать от нее. Она среагировала на моего брата и его девушку, но не укусила. Но агрессия в ней была. Потом я уже слышал, что она кого-то покусала, и пошел домой. Потом родители запретили мне выходить на улицу, потому что тоже уже были в курсе ситуации. На меня не нападала, но я от испуга убегал.

Позиция ПСО «ДОС»

От имени ПСО "ДОС" ситуацию "НГ" прокомментировала волонтер организации Татьяна КОРОГОДА:

- Отряд не имеет ничего против собаки, которая покусала людей, и не имеет ничего против Никиты. Единственное, чего мы хотим, это добиться справедливости чтобы понять, что произошло на самом деле. Если виноват Никита, то он понесет наказание, с ним будут разборы и будут приниматься меры. Мы можем сказать, что он взял этот ножик без всяких корыстных целей - он не планировал резать собаку, причинять ей увечья. Он достал нож и начал наносить ножевые ранения псу только в тот момент, когда пес уже сам его повалил на землю и у него не было никакого выбора. Он звонил нашим волонтерам и сказал, что порезал собаку, потому что она его покусала. Никиту мы знаем много лет и никогда подобных случаев не было - он не проявлял никакой агрессии ни на людей, ни на животных. Мы ему верим. Мы будем добиваться справедливости. Против зоозащитников мы ничего не имеем.

Комментарий полиции

В департаменте полиции Костанайской области подтвердили, что 15 марта на пульт «102» поступило сообщение о бродячей агрессивной собаке породы овчарка.

- На место происшествия выезжали сотрудники полиции. Установлено, что животное проявляло агрессию и пыталось нападать на граждан, в том числе на детей, - сообщили в пресс-службе ДП. - Один из мужчин получил укушенную рану кисти с повреждением сухожилия.

По версии полиции, мужчина действовал в рамках самообороны:

- Опасаясь за свою безопасность и окружающих, он нанес собаке ножевые ранения.

Сейчас ведётся поиск владельца овчарки.

Овчарка после происшествия в ветклинике/Кадр из видео



Что говорят зоозащитники

Анастасия Серикова считает, что выводы о самообороне преждевременны:

- На видео, которое нам предоставили очевидцы, видно, что собака убегает, а человек идёт за ней. В таком случае возникает вопрос: можно ли говорить о самообороне?

По её мнению, важен и общественный аспект произошедшего:

- Даже если абстрагироваться от ситуации с животным, остаётся факт: человек среди бела дня применяет нож. Для меня это очень большой вопрос. Потому что я переживаю за детей, за наших детей, которые ходят по улице и которые видят это. Это серьёзная психологическая травма для окружающих. Мы будем оспаривать принятые решения, потому что считаем, что не все обстоятельства были учтены.

Волонтеры дали овчарке кличку Борька и нашли ей нового хозяина.

