Что все-таки можно и чего нельзя делать на отдыхе под соснами недалеко от Костаная

На днях прокуратура Костанайского района распространила сообщение о том, что «пресечена практика неправомерного взимания денежных средств за пребывание физических лиц в лесном массиве». При этом речь идет не просто о территории гослесфонда, национальном богатстве и общенародном достоянии, а о части этого достояния, отданном тем же государством в аренду предпринимателю.

Около столов и беседок установлены урны, отдыхающим еще и пакеты выдают для мусора

Тема более чем актуальная с тех пор, как земли лесного фонда стало возможным в Казахстане отдавать во временное пользование, в том числе для организации отдыха людей. Пресечение, о котором пишет надзорный орган, коснулось бизнеса индивидуального предпринимателя Галины Шнайдер. Ей КГУ «Пригородное учреждение лесного хозяйства» передало в пользование на 9 лет 20 га лесопокрытой территории в районе развязки Садовое-Мичуринское-Рудный. Сосняк этот костанайцам хорошо известен, потому что он один из ближайших к городу. При желании можно пешком туда наведаться или на велосипеде приехать, а уж на машине вообще за несколько минут добраться с загазованных улиц. И добирались, некоторые даже на своих авто въезжали на сосновые аллеи. Посадки здесь культурные, ровными рядами.

С весны этого года пейзаж на подъезде к сосняку изменился. Появилась огороженная парковка, мусорные контейнеры, аншлаги свидетельствовали, что территория теперь является лесопарком, хозяйствует на ней арендатор-лесопользователь. Курить в сосняке запрещено, костры жечь и жарить шашлык под деревьями тоже, на машине въезжать нельзя. А за парковку надо заплатить - вот это и было расценено прокуратурой как ограничение на доступ к лесным благам, которые в целях извлечения дохода позволил себе арендатор.

По оценке надзорного органа, ИП была «неправильно организована работа и допущено незаконное взимание денежных средств за пребывание граждан» в лесу. А это противоречит статье 42 Лесного кодекса РК. За что субъект бизнеса и был привлечен к административной ответственности. Люди жаловались - прокуратура отреагировала.

- Меня в сегодняшней ситуации тревожат несколько моментов, - сказала «НГ» индивидуальный предприниматель Галина ШНАЙДЕР, к которой редакция обратилась за комментариями о том, как же сейчас функционирует ее объект. - Во-первых, вопрос с платой за парковку был разрешен еще в июле, причем очень быстро. Нам прислали уведомление - мы в тот же день отреагировали. Зачем сейчас народ будоражить? А плату брали всего-то три дня. Не озолотились. Брали 300 тенге с машины, не с человека. За то, что убиралась территория, вывозился мусор. Второе - формулировка, что мы «взимали денежные средства за пребывание в лесу» толкуется очень расширительно. Мы не брали и не берем деньги за прогулки под соснами. Мы предлагаем за плату пользоваться определенной инфраструктурой, которую успели организовать, услугами. Перечень их с ценами есть на входе. Не хотите - не берите. По-моему, это далеко не платеж за посещение леса. В конце концов, предпринимательская деятельность по сути своей предполагает извлечение дохода. Я же в аренду этот участок брала, средства вкладывала не просто так.

Предприниматель настаивает, что в аренде уже не девственный лес, а лесопарковая зона

Мы попросили ИП показать договор аренды, лесной билет. Все есть. В договоре говорится, что лесопользователь на взятом в аренду участке будет оказывать спортивные, рекреационные, оздоровительные услуги, то есть бизнес-составляющая оговорена. Арендодатель понимал, по какому целевому назначению предоставляет участок.

- Здесь уже давно не девственный лес, - высказывает мнение Галина Шнайдер, - массовое посещение горожанами этого участка сделало его фактически лесопарковой зоной. Что здесь творилось во время пандемии! Просто паломничество отдыхающих, причем отдыхающих по-взрослому - с шашлыками, выпивкой. Я знаю об этом не только потому, что еще один мой объект находится рядом, я и живу недалеко, бегала сюда частенько. Наблюдала, сколько мусора остается под деревьями, сюда даже строительный взялись возить. Ну и конечно, угроза пожара серьезная. Пока у нас охраны не было, по утрам только и фиксировала - там кирпичи сложены под шампуры, там пепел на поляне свежий. Что мы сделали на сегодня? Поставили деревянные столы и скамейки, беседки, около всех разместили урны, на выходе - мусорные контейнеры, в том числе для сбора пластика. Электричество провели. Пробили скважину, развесили рукомойники. Вода хорошая, у нас самовар можно взять. В мангальной зоне под присмотром шашлык пожарить, приготовить что-то - противопожарные меры такие. Конечно, туалет поставили пока простейший, но септиком его обеспечили. За пользование беседками и столами взимаем плату. Без ограничения по времени. Но все по желанию. Не хотите вы свой бутерброд есть за столом - не неволим. Но когда люди несут на прогулку баулы с едой по два в каждой руке, арбузы катят и прочее в том же духе, наш администратор имеет право предложить им все-таки разместиться не под кустом. И потом глянуть, не кочегарят ли отдыхающие свой мангал под сосной. По-моему, это нормально. И в рамках договора. Средства в обустройство мы вкладываем, затраты несем. В прошлом месяце, например, только за вывоз мусора 35 тысяч заплатили. Содержим охранника-обходчика, убираем территорию. Соответственно, должны на это и зарабатывать.

Пресс-релиз прокуратуры, защитившей права множества граждан на свободный доступ в лес, содержит призыв к ним в связи с участившимися пожарами в целом бережно относиться к природе. О том же говорит и предприниматель, при этом за сохранность своего участка государственного лесного фонда арендатор несет вполне конкретную ответственность.

Фото Галины КАТКОВОЙ