Из лаваша с мясом, капустой, сыром

Не раз читала про быстрые пироги из лаваша. Как это просто, вкусно, без возни с тестом. Наконец из множества предложений на кулинарных сайтах выбрала для себя подходящее, точнее объединила пару рецептов. И испекла на ужин пирог из остатков того-сего. Даже лаваш у меня был не целый. Так что пробовала я по-настоящему рваный пирог.

В наличии были остатки тушеной с морковью и помидорами капусты, горсть уже обжаренного для макарон по-флотски фарша и полтора круга лаваша. Яйца, молоко, сметана в холодильнике имелись.

Кулинарные блогеры используют то кисломолочку, то пресное молоко. Я взбила яйца с молоком и для «сдобности» добавила ложку сметаны. Небольшую - 21 см в диаметре - силиконовую форму застелила одним кругляшом лаваша (диаметр 40 см), края обрезала ножницами вровень с бортом. Капуста у меня была довольно сочная. В таких случаях советуют донышко и бортики из лаваша смазать маслом, а сверху положить еще один круг, но у меня такового не было. Поэтому я для второго дна использовала часть обрезов с бортиков. Разложила поверх капусту, смешанную с фаршем, а на нее - куски лаваша, которые перемешала с яично-молочной смесью (размеры примерно 3х3), на него второй слой начинки и снова слой из кусочков лаваша, смешанного с яйцами и молоком. Остатки заливки распределила поверху, стараясь, чтобы бортики были тоже смазаны.

Пекла при 180 градусах около получаса, пока верх не зарумянился. Вполне достойное получилось изделие. Вкусным оказался и в горячем виде, и в холодном тесто против ожидания не стало резиновым. Читала, что рваный пирог можно испечь даже с сырой мясной начинкой, а еще с яблоками и творогом. Надо попробовать.

Ингредиенты

На 1,5 круга лаваша диаметром 25 см - 300 г тушеной капусты, 170 г жареного смешанного фарша, 2 яйца, ½ ст. молока, 1 ст. ложка с горкой сметаны

Фото Доры ГОЛОДНОЙ