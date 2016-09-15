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Куда пойти с 15 по 21 сентября

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол    

ул. Перронная, 20,

тел.: 90-10-29,

90-11-39

17, 18 сентября,

17.00

«Предложение», А. Чехов, комедия. Премьера

Областной казахский театр драмы им. И.Омарова

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51,

54-39-56

23 сентября,

18.30

«Алаштың Ахметі», Ө. Ахмет, драма-элегия. Премьера

Областная картинная галерея,

ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

16 сентября,

15.00

Открытие персональной выставки фотохудожника Олега Яблочкина, приуроченная к его 60-летию.

ТД Метрополис,

пр. Абая 169

10 сентября - 4 ноября,

с 11.00

Выставка роботов и технологий нового поколения. В программе: зоны виртуальной реальности, театр роботов, шоу поющих молний, «ожившие рисунки», «воздушный бой» и другое.

Спортафишка

Что

Где

Когда

Шорт-трек. Чемпионат РК среди младших возрастов

Рудный, ул. Ленина, 56

15-18 сентября

Футбол. Кубок области среди спортсменов 2011 г. р. и младше

Костанай, «Тобол Арена»

15-16 сентября

Баскетбол. Чемпионат области среди юношей 2010-2011 г. р.

Рудный, ул. Гагарина, 11

15-16 сентября

Спортивное скалолазание Первенство области

Лисаковск, в районе п. Валерьяновка

16-18 сентября

Президентские тесты. Чемпионат области

Лисаковск, Центральный стадион

15-18 сентября

АРБ (Абсолютно реальный бой). Областной отборочный турнир

Тобыл, СК «Астана»

17-18 сентября

Региональный туристский слет «Кубок Храбрости»

Костанайский р-н, гостиный двор «Золотой Фазан»

16 сентября