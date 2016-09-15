Куда пойти с 15 по 21 сентября
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной театр кукол
ул. Перронная, 20,
тел.: 90-10-29,
90-11-39
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17, 18 сентября,
17.00
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«Предложение», А. Чехов, комедия. Премьера
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Областной казахский театр драмы им. И.Омарова
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51,
54-39-56
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23 сентября,
18.30
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«Алаштың Ахметі», Ө. Ахмет, драма-элегия. Премьера
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Областная картинная галерея,
ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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16 сентября,
15.00
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Открытие персональной выставки фотохудожника Олега Яблочкина, приуроченная к его 60-летию.
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ТД Метрополис,
пр. Абая 169
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10 сентября - 4 ноября,
с 11.00
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Выставка роботов и технологий нового поколения. В программе: зоны виртуальной реальности, театр роботов, шоу поющих молний, «ожившие рисунки», «воздушный бой» и другое.
Спортафишка
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Что
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Где
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Когда
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Шорт-трек. Чемпионат РК среди младших возрастов
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Рудный, ул. Ленина, 56
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15-18 сентября
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Футбол. Кубок области среди спортсменов 2011 г. р. и младше
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Костанай, «Тобол Арена»
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15-16 сентября
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Баскетбол. Чемпионат области среди юношей 2010-2011 г. р.
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Рудный, ул. Гагарина, 11
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15-16 сентября
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Спортивное скалолазание Первенство области
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Лисаковск, в районе п. Валерьяновка
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16-18 сентября
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Президентские тесты. Чемпионат области
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Лисаковск, Центральный стадион
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15-18 сентября
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АРБ (Абсолютно реальный бой). Областной отборочный турнир
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Тобыл, СК «Астана»
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17-18 сентября
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Региональный туристский слет «Кубок Храбрости»
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Костанайский р-н, гостиный двор «Золотой Фазан»
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16 сентября
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